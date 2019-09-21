OGM personel alımı: OGM personel başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Orman Genel Müdürlüğü alımları sona eriyor!

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 4 bin 996 kişilik bünyesinde çalıştırmak üzere personel alımı yapacağını duyurmuştu. Bin 150 sözleşmeli orman mühendisi, 2 bin 700 sözleşmeli orman muhafaza memuru olmak üzere toplam 3 bin 850 personelin alımı da "KPSS puanı ve uygulamalı sınav" usulüyle yapılacak.Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar için en önemli şart KPSS'den en düşük 60 puan almaş olması. OGM memur alımı başvuru detayları adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, OGM başvurusu nasıl yapılır? OGM personel alım başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar…

OGM BAŞVURU TARİHİ

Adaylar başvurulara 12 Eylül tarihinde başlamıştı. Başvuru döneminin sona ermesine çok az kaldı. Haberimizin devamında OGM personel alımı hakkında tüm detaylara ulaşabilirsiniz…