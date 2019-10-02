İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? İŞKUR TYP kura sonuçları nasıl sorgulanır?

İŞKUR Toplum Yararına Projesi kapsamında çalıştırmak üzere 6.800 kişilik personel alımı yapacağını bildirmişti. İş başvurusunda bulunan adayların alınıp alınmayacağı kura çekilişinin sonucunda belli olacaktı. İŞKUR TYP kura hangi tarihte çekileceği ve sonuçların nereden ilan edileceği merak konusu oldu. Peki, İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu? İşte detaylar…

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR TYP kura sonuçları için heyecan giderek artıyor. İŞKUR iş ilanları her dönemde yoğun ilgi görüyor. Eğitim sezonunun başlaması ile beraber Toplum Yararına Program başvuruları araştırılmaya başlandı. Başvuru sonuçları ile ilgili tüm detaylar haberimizde…