Çaykur mevsimlik işçi alımı başvuru formu ve ekranı! İŞKUR ile 2020 Çaykur işçi alımı başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR üzerinden yapılacak olan 2020 Çaykur işçi alımı başvurusu için binlerce vatandaş detayları merak ediyor. Neredeyse her yıl yapılan bu alımlarda toplamda tam 760 kişilik bir alım yapılacağı duyuruldu. Rize, Trabzon ve Artvin'deki fabrikalarda çalışmak ve hizmet vermek isteyen kişiler için hazırladığımız haberimizde Çaykur işçi alım başvurusu şartlarına ulaşabilirsiniz. Peki, İŞKUR Çaykur işçi alım başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte İŞKUR resmi sitesi üzerinden yapılacak olan işlemler ile ilgili tüm detaylar…

İŞKUR ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI!

Bugün itibariyle başlayarak belirlenen tarihe kadar devam edecek olan alımlar ile ilgili tüm detaylara ve şartlara haberimizin devamından ulaşabilirsiniz…

İşte detaylar…