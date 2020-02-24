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Çaykur mevsimlik işçi alımı başvuru formu ve ekranı! ile 2020 Çaykur işçi alımı başvuru şartları nelerdir?

Çaykur İşçi alımı için binlerce vatandaş araştırmalara başladı. Bugün resmi sitesi üzerinden kabul edilecek başvurular , ve ’deki fabrikaların bünyesinde çalışmak üzere hizmet vermek isteyen vatandaşlar tarafından alınacak. Şartlar dahil olmak üzere konu ile ilgili tüm detaylar vatandaşların erişimine açıldı. Peki, İŞKUR Çaykur işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2020 İŞKUR resmi sitesi üzerinden yapılacak olan İŞKUR Çaykur işçi alımı başvuru şartları nelerdir? Haberimizin devamında yer alan linke tıklayarak resmi site üzerinden kayıt işleminizi gerçekleştirebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 24.2.2020 11:40 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 11:40 ABONE OL
Çaykur mevsimlik işçi alımı başvuru formu ve ekranı! İŞKUR ile 2020 Çaykur işçi alımı başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR üzerinden yapılacak olan 2020 Çaykur işçi alımı başvurusu için binlerce vatandaş detayları merak ediyor. Neredeyse her yıl yapılan bu alımlarda toplamda tam 760 kişilik bir alım yapılacağı duyuruldu. Rize, Trabzon ve Artvin'deki fabrikalarda çalışmak ve hizmet vermek isteyen kişiler için hazırladığımız haberimizde Çaykur işçi alım başvurusu şartlarına ulaşabilirsiniz. Peki, İŞKUR Çaykur işçi alım başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte İŞKUR resmi sitesi üzerinden yapılacak olan işlemler ile ilgili tüm detaylar…

İŞKUR ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI!

Bugün itibariyle başlayarak belirlenen tarihe kadar devam edecek olan alımlar ile ilgili tüm detaylara ve şartlara haberimizin devamından ulaşabilirsiniz…

İşte detaylar…

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Çaykur mevsimlik işçi alımı başvuru formu ve ekranı! İŞKUR ile 2020 Çaykur işçi alımı başvuru şartları nelerdir?
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