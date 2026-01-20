Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 182 sözleşmeli personel alıyor

Üniversiteye , 2024 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacak . Üniversite bünyesinde; hemşire, ebe, diyetisyen, fizyoterapist, veteriner hekim, biyolog, çocuk gelişimcisi, laborant, çeşitli branşlarda sağlık teknikeri, biyomedikal ve elektrik-elektronik mühendisi, teknisyen, destek personeli (temizlik, hastabakıcı, aşçı, gassal) ile koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına personel alınacak.

BAŞVURUDA SON TARİH 30 OCAK 2026

Başvurular 30 Ocak 2026 tarihine kadar yapılması gerekiyor. Başvuru işlemleri sadece e-Devlet üzerinden "Kariyer Kapısı" platformu aracılığıyla kabul edilecek olup; şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan müracaatlar işleme alınmayacak. Şahsen, posta ya da e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Adaylar, ilan edilen kadrolar için yazılı veya sözlü sınava girmeden, yalnızca KPSS puan sıralamasına göre değerlendirilecek. Her unvan için ilan edilen kontenjan kadar asıl ve bunun 5 katı kadar yedek aday belirlenecek. Eşit puan halinde mezuniyet tarihi ve doğum tarihi esas alınacak..