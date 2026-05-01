YÖK, 35 sözleşmeli personel alımı yapıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında toplam 35 sözleşmeli personel alımı yapacak. Alımlar, 2024 KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre gerçekleştirilecek. Yazılı veya sözlü sınav yapılmayacak.

Yayımlanan ilana göre; koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli, şoför, büro personeli, avukat ve teknisyen kadrolarında personel istihdam edilecek.

Başvurularda Son Tarih 4 Mayıs 2026

Başvurular, 4 Mayıs 2026 tarihine kadar Kariyer Kapısı üzerinden alınacak.

Hangi Kadrolara Alım Yapılacak?

İlanda yer alan kadrolar şu şekilde ;

4 Koruma ve Güvenlik Görevlisi

5 Destek Personeli

22 Büro Personeli

1 Avukat

3 Teknisyen

Bazı kadrolarda erkek veya kadın aday şartı aranırken, bazı pozisyonlar için vardiyalı çalışma, gece çalışması, sürücü belgesi, yabancı dil puanı ve mesleki deneyim gibi ek şartlar da talep edildi.

KPSS Şartı Aranacak

Başvurularda;

Lisans mezunları için KPSS P3,

Ön lisans mezunları için KPSS P93,

Ortaöğretim mezunları için KPSS P94

puan türleri esas alınacak.

Kadrolara göre minimum 60, 70 ve 75 KPSS puanı şartı bulunuyor.

Güvenlik Görevlisi Kadrosunda Boy-Kilo Şartı

Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna başvuracak adaylar için ayrıca;

En az 175 cm boy şartı,

Geçerli silahlı özel güvenlik kimlik kartı,

Özel Güvenlik Temel Eğitim sertifikası,

Boy-kilo oranına ilişkin sağlık raporu

şartları aranacak.

Başvurular E-Devlet Üzerinden Yapılacak

Adaylar başvurularını yalnızca Kariyer Kapısı sistemi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirecek. Ayrıca başvuru sonrası oluşturulan "Aday Başvuru Bilgileri" belgesinin en geç 11 Mayıs 2026 tarihine kadar YÖK'e şahsen veya posta yoluyla ulaştırılması gerekecek. Süresi içinde belge teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacak.

Yerleştirme KPSS Puanına Göre Yapılacak

İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar arasından KPSS puan sıralamasına göre asıl ve yedek aday listesi oluşturulacak. Eşit puan durumunda mezuniyet tarihi ve doğum tarihi kriterleri dikkate alınacak.

Sonuçlar Nereden Açıklanacak?

Yerleştirme sonuçları, YÖK'ün resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden ilan edilecek. Ayrıca adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak

Haber Girişi Baki Sancak - Editör