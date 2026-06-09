7 yıl görev yapan sözleşmeli erbaş ve erlere kamuya geçiş imkânı

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan binlerce sözleşmeli erbaş ve eri yakından ilgilendiren önemli bir kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Teklifin yasalaşması halinde, en az 7 yıl hizmet verdikten sonra görevinden ayrılan sözleşmeli erbaş ve erlere çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapabilme imkânı tanınacak.

Teklif, uzun yıllar boyunca güvenlik hizmetlerinde görev yapan personelin bilgi ve tecrübelerinin kamu kurumlarında değerlendirilmesini amaçlıyor. Düzenlemenin kabul edilmesi halinde belirli şartları taşıyan sözleşmeli erbaş ve erler için kamuya geçişte özel bir sistem uygulanacak.

Kimler yararlanabilecek?

Kanun teklifine göre bu haktan yararlanabilmek için;

• En az 7 hizmet yılını tamamlayarak ayrılmış olması,

• Nitelik belgesinin olumlu olması,

• İlgili kadro için aranan diğer şartları taşıması,

• Başvuru tarihi itibarıyla 41 yaşını doldurmamış olması

gerekecek.

Teklifte ayrıca, ilgili mevzuatlardaki sınav şartları hariç diğer şartları taşıyan adayların kamu kurumlarına atanabilmelerine yönelik özel bir yöntem öngörülüyor.

Hangi kadrolara atanabilecekler?

Teklifin yasalaşması halinde sözleşmeli erbaş ve erler;

• İnfaz ve Koruma Memuru,

• Çarşı ve Mahalle Bekçisi,

• Orman Muhafaza Memuru,

• İdari Gözetim Personeli,

• Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

• Zabıta Memuru,

• İtfaiye Eri,

• Şoför,

• Destek Personeli

kadroları ile sözleşmeli pozisyonlara atanabilecek. Düzenleme, özellikle güvenlik, denetim ve kamu hizmeti alanlarında yetişmiş personelin istihdamını artırmayı hedefliyor.

Kamu kurumlarına yüzde 10 kontenjan

Teklifte yer alan düzenlemeye göre kamu kurum ve kuruluşları, belirtilen unvanlarda yapacakları personel alımlarında toplam kontenjan ve atama izinlerinin yüzde 10'unu bu kapsamda değerlendirilmek üzere ayıracak. Bu uygulamanın hayata geçmesi halinde, sözleşmeli erbaş ve erler için kamuya geçişte bir kontenjan oluşturulmuş olacak.

Adaylar kura ile belirlenecek

Kanun teklifine göre başvurular her yıl alınacak ve ilgili aday bilgileri İçişleri Bakanlığı veya Millî Savunma Bakanlığı tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilecek.

Daha sonra kamu kurumlarının bildirdiği kontenjanlar doğrultusunda, ilan edilen kadro sayısının dört katı kadar aday tercihleri dikkate alınarak kura yöntemiyle belirlenecek ve sözlü sınava çağrılacak.

Sözlü sınavda neler değerlendirilecek?

Teklifte yer alan hükümlere göre adaylar sözlü sınavda;

• Genel kültür ve genel yetenek,

• Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

• Liyakat, temsil kabiliyeti ve göreve uygunluk,

• Özgüven, ikna kabiliyeti ve inandırıcılık,

• Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklık

başlıklarında değerlendirilecek. Sınav kurulu üyeleri adayları her kriter için ayrı ayrı puanlayacak ve verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak sözlü sınav puanı belirlenecek.

Güvenlik görevlileri için muafiyet

Teklifte dikkat çeken düzenlemelerden biri de koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına ilişkin oldu. Buna göre en az 7 yıl görev yaptıktan sonra ayrılan sözleşmeli erbaş ve erlerden, 5188 sayılı Kanun kapsamında özel güvenlik temel eğitimi şartı ile bazı eğitim şartlarının aranmayacağı öngörülüyor.

Geçmiş hizmetler de değerlendirilecek

Teklifin kabul edilmesi halinde sözleşmeli erbaş ve er olarak geçirilen hizmet süreleri memuriyette derece ve kademe hesabında değerlendirilecek. Buna göre her hizmet yılı için bir kademe, her üç hizmet yılı için ise bir derece verilmek suretiyle personelin kazanılmış hak aylığına yansıtılacak. Bu düzenleme sayesinde yıllarca görev yapan personelin hizmet süreleri memuriyette de değerlendirilerek derece ve kademe hesabına yansıtılacak.

4 yıl boyunca başka unvana geçemeyecekler

Teklifte yer alan düzenlemeye göre bu kapsamda memur kadrolarına atananlar en az 4 yıl süreyle başka bir unvana atanamayacak. Ayrıca atama hakkını kullanmasına rağmen göreve başlamayanlar veya göreve başladıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılanlar, bu kapsamda sağlanan haktan yeniden yararlanamayacak.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör