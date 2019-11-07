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Göç İdaresi Genel Müdürlüğü başladı! Başvuru şartları neler? İŞKUR GİGM başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, kurumun taşra teşkilatlarında istihdam edilecek 48 sürekli işçi statüsünde Büro Personeli ve Sosyal Çalışmacı meslek gruplarında alım yapılacağını duyurdu. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilana başvuruda bulunacak adaylarda belirli şartlar aranıyor. Devlet memuru statüsünde çalışacak bir olma avantajının yanı sıra alım yapılacak illerin çok sayıda olması, ilana olan ilginin yüksek olmasına sebep oldu. Dolayısıyla Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde sürekli işçi olarak çalışma arzusunda olan vatandaşlar, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü başladı mı, başvuru şartları neler, başvuru yapabilmek için puanına ihtiyaç var mı sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte İŞKUR iş arayan sayfası aracılığıyla Göç İdaresi Genel Müdürlüğü personel alımı ilanına başvuracak olan adayların merak ettikleri detaylar…

Giriş Tarihi: 7.11.2019 11:07 Güncelleme Tarihi: 7.11.2019 11:25
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü personel alımı başladı! Başvuru şartları neler? İŞKUR GİGM sürekli işçi alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Büro Personeli ve Sosyal Çalışmacı meslek gruplarında gerçekleştirilecek GİGM personel alımı için başvuru süreci başladı. Adayların, başvuru yapabilmeleri için kurum tarafından İŞKUR aracılığıyla duyurulan şartları taşımaları gerekiyor. Adayların ilana ilişkin en çok merak ettikleri detay ise KPSS konusu. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü işçi alımında KPSS şartı var mı sorgusu, konuyla ilgili en sık araştırılan detay. Peki KPSS'nin yanı sıra adaylar hangi şartlar aranıyor? Söz konusu şartlar ve diğer detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GİGM PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Göç İdaresi memur alımı başvuruları için açılacak ilan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Açık Kamu İş İlanları bölümünde 07.11.2019 tarihinde ilan edilecek ve 15.11.2019 tarihine kadar ilanda kalacak. Söz konusu talep ilan edildikten sonra ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapabilir.

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün, açık pozisyonlarda istihdam edilmek üzere başvuruda bulanacak olan adaylarda aradığı özellikler şu şekilde:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • Kamu haklarından mahrum olmamak
  • Askerlikle ilişkisi bulunmamak
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığına sahip olmamak
  • 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak
  • 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan KPSSP3 puan türü esas alınarak yapılacak başarı puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyonun 5 (beş) katı adayın içerisinde bulunmak
  • 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak

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Göç İdaresi Genel Müdürlüğü personel alımı başladı! Başvuru şartları neler? İŞKUR GİGM sürekli işçi alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?
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