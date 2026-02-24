Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına 30 sürekli işçi alınacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına

İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 30 (otuz) sürekli işçi alımı yapılacak olup başvurular

23.02.2026 - 27.02.2026 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresi (esube.iskur.gov.tr) üzerinden yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI:

1. Adayların, başvurunun son günü itibarıyla aşağıda yer alan tabloda başvuruda bulunacağı ünvan ile ilgili başvuru şartlarını sağlaması

gerekmektedir.

2. Adaylardan denizcilikle ilgili yeterlik (belge) ile hizmet şartı başta olmak üzere diğer belirtilen şartları sağlamayanların başvuruları

değerlendirilmeye alınmayacak ve yapılacak olan noter kura çekilişine dahil edilmeyecektir.

3. Adayların, sadece 1 (bir) başvuru hakkı olacak ve birden fazla başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu

kabul edilmeyecektir.

Ünvan BAŞVURU ŞARTLARI İl / Görev Birimi Açık İş Sayısı Tarama Uzmanı (Kaptan) 1- En az Ortaöğretim (lise ve dengi teknik ve mesleki okul) mezunu olmak, 2- En az sınırlı kaptan yeterliğine sahip olduğunu belgelemek, 3- Kamu veya özel iş yerlerine ait deniz vasıtalarında en az sınırlı kaptan ehliyetiyle en az 1 yıl çalıştığını belgelemek, 4- 40 yaşını bitirmemiş olmak, 5- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlamak, 6- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak, (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak) 7- Kamu kurum ve kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılmamış, meslekten ihraç edilmemiş veya kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak, 8- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, 9- Adayların vardiyalı, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında çalışmaya engel bir durumunun olmaması, görev gereği seyahat etmeye engel halinin bulunmaması, 10- Öncelik hakkına sahip olan adaylar için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarına sahip olduğunu belgelemek, 11- Sınav usulü olarak sözlü ve uygulamalı sınav uygulanacaktır. İstanbul & İzmir Denizdibi Tarama Başmühendislikleri 2 Sınırlı Kaptan 1- En az Ortaöğretim (lise ve dengi teknik ve mesleki okul) mezunu olmak, 2- En az sınırlı kaptan yeterliğine sahip olduğunu belgelemek, 3- Kamu veya özel iş yerlerine ait deniz vasıtalarında en az 1 yıl en az sınırlı kaptan olarak çalıştığını belgelemek, 4- 40 yaşını bitirmemiş olmak, 5- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlamak, 6- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak, (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak) 7- Kamu kurum ve kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılmamış, meslekten ihraç edilmemiş veya kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak, 8- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, 9- Adayların vardiyalı, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında çalışmaya engel bir durumunun olmaması, görev gereği seyahat etmeye engel halinin bulunmaması, 10- Öncelik hakkına sahip olan adaylar için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarına sahip olduğunu belgelemek, 11- Sınav usulü olarak sözlü ve uygulamalı sınav uygulanacaktır. İzmir & Samsun Denizdibi Tarama Başmühendislikleri 5 Deniz Buhar ve Motor Makinisti 1- En az Ortaöğretim (lise ve dengi teknik ve mesleki okul) mezunu olmak, 2- En az sınırlı makina zabiti yeterliğine sahip olmak, 3- Kamu veya özel iş yerlerine ait deniz vasıtalarında en az 1 yıl en az sınırlı makina

zabiti yeterliğinde çalıştığını belgelemek, 4- 40 yaşını bitirmemiş olmak, 5- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar

Hakkında Yönetmeliğin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları

sağlamak, 7- Kamu kurum ve kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılmamış, meslekten ihraç

edilmemiş veya kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak, 8- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı

almıyor olmak, 9- Adayların vardiyalı, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında çalışmaya engel bir

durumunun olmaması, görev gereği seyahat etmeye engel halinin bulunmaması, 10- Öncelik hakkına sahip olan adaylar için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi

Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5'inci

maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarına sahip olduğunu

belgelemek, 11- Sınav usulü olarak sözlü ve uygulamalı sınav uygulanacaktır. İzmir & Samsun Denizdibi Tarama Başmühendislikleri 3 Yağcı 1- En az Ortaöğretim (lise ve dengi teknik ve mesleki okul) mezunu olmak, 2- En az yağcı yeterliğine sahip olduğunu belgelemek, 3- Kamu veya özel iş yerlerine ait deniz vasıtalarında en az 1 yıl yağcı olarak çalıştığını belgelemek, 4- 35 yaşını bitirmemiş olmak, 5- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlamak, 6- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak, (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak) 7- Kamu kurum ve kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılmamış, meslekten ihraç edilmemiş veya kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak, 8- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, 9- Adayların vardiyalı, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında çalışmaya engel bir durumunun olmaması, görev gereği seyahat etmeye engel halinin bulunmaması, 10- Öncelik hakkına sahip olan adaylar için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarına sahip olduğunu belgelemek, 11- Sınav usulü olarak sözlü sınav uygulanacaktır İstanbul, İzmir & Samsun Denizdibi Tarama Başmühendislikleri 6 Usta Gemici 1- En az Ortaöğretim (lise ve dengi teknik ve mesleki okul) mezunu olmak, 2- En az usta gemici yeterliğine sahip olduğunu belgelemek, 3- Kamu veya özel işyerlerine ait deniz vasıtalarında en az 1 yıl en az usta gemici olarak çalıştığını belgelemek, 4- 45 yaşını bitirmemiş olmak, 5- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlamak, 6- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak, (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak) 7- Kamu kurum ve kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılmamış, meslekten ihraç edilmemiş veya kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak, 8- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, 9- Adayların vardiyalı, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında çalışmaya engel bir durumunun olmaması, görev gereği seyahat etmeye engel halinin bulunmaması, 10- Öncelik hakkına sahip olan adaylar için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarına sahip olduğunu belgelemek, 11- Sınav usulü olarak sözlü sınav uygulanacaktır. Gemlik, İstanbul & İskenderun Bölge Liman Başkanlıkları 3 Gemici 1- En az Ortaöğretim (lise ve dengi teknik ve mesleki okul) mezunu olmak, 2- En az gemici yeterliğine sahip olduğunu belgelemek, 3- Kamu veya özel işyerlerine ait deniz vasıtalarında en az 1 yıl en az gemici olarak çalıştığını belgelemek, 4- 45 yaşını bitirmemiş olmak, 5- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlamak, 6- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak, (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak) 7- Kamu kurum ve kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılmamış, meslekten ihraç edilmemiş veya kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak, 8- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, 9- Adayların vardiyalı, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında çalışmaya engel bir durumunun olmaması, görev gereği seyahat etmeye engel halinin bulunmaması, 10- Öncelik hakkına sahip olan adaylar için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarına sahip olduğunu belgelemek, 11- Sınav usulü olarak sözlü sınav uygulanacaktır. İstanbul & Samsun Denizdibi Tarama Başmühendislikleri 2 Sürekli İşçi (Başmakinist) 1- En az Ortaöğretim (lise ve dengi teknik ve mesleki okul) mezunu olmak, 2- En az Başmakinist yeterliliğine sahip olmak, 3- Denizcilik alanında en az 2 yıl çalışmış olmak, 4- 40 yaşını bitirmemiş olmak, 5- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlamak, 6- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak, (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak) 7- Kamu kurum ve kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılmamış, meslekten ihraç edilmemiş veya kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak, 8- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, 9- Adayların vardiyalı, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında çalışmaya engel bir durumunun olmaması, görev gereği seyahat etmeye engel halinin bulunmaması, 10- Öncelik hakkına sahip olan adaylar için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarına sahip olduğunu belgelemek, 11- Sınav usulü olarak sözlü sınav uygulanacaktır. İstanbul, İzmir & Samsun Denizdibi Tarama Başmühendislikleri 3 Sürekli İşçi (Makina Operatörü) 1- En az Ortaöğretim (lise ve dengi teknik ve mesleki okul) mezunu olmak, 2- Kamu veya özel işyerlerinin birinde 2 yıl makina operatörlüğü ile ilgili çalıştığını belgelemek, 3- 35 yaşını bitirmemiş olmak, 4- G sınıfı ehliyete sahip olmak, 5- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlamak, 6- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak, (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak) 7- Kamu kurum ve kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılmamış, meslekten ihraç edilmemiş veya kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak, 8- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, 9- Adayların vardiyalı, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında çalışmaya engel bir durumunun olmaması, görev gereği seyahat etmeye engel halinin bulunmaması, 10- Öncelik hakkına sahip olan adaylar için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarına sahip olduğunu belgelemek, 11- Sınav usulü olarak sözlü sınav uygulanacaktır. İstanbul, İzmir & Samsun Denizdibi Tarama Başmühendislikleri 3 Düz İşçi 1- En az Ortaöğretim (lise) mezunu olmak, 2- 30 yaşını bitirmemiş olmak, 3- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlamak, 4- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak, (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak) 5- Kamu kurum ve kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılmamış, meslekten ihraç edilmemiş veya kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak, 6- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, 7- Adayların vardiyalı, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında çalışmaya engel bir durumunun olmaması, görev gereği seyahat etmeye engel halinin bulunmaması, 8- Öncelik hakkına sahip olan adaylar için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarına sahip olduğunu belgelemek, 9- Sınav usulü olarak sözlü sınav uygulanacaktır. İstanbul, İzmir & Samsun Denizdibi Tarama Başmühendislikleri 3 TOPLAM 30

Evrak İsteme ve Başvuru Evraklarının İncelenmesi

1. Noter kura çekilişi öncesi İŞKUR tarafından Bakanlığımıza gönderilen listede yer alan adaylardan başvuru evrakları talep edilecek

olup adayların hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri, diğer bilgilendirme işlemleri Bakanlığımız internet sitesinde

(www.uab.gov.tr) yayımlanacaktır.

2. Başvuru evraklarının incelenmesi neticesinde şartları sağlayan adaylar belirlenecektir. Şartları sağlamayan adaylar ise noter kura

çekilişi, sözlü ve/veya sözlü/uygulamalı sınava dahil edilmeyecektir.

Noter Kura Çekilişi

1. Başvuru şartlarını sağlayan aday sayısının her il ve ünvan için açık iş sayısının 4 (dört) katından fazla olması durumunda 30.03.2026

tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı merkez kampüsünde (Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Emek Çankaya / ANKARA) noter kura

çekilişi yapılacaktır. Aday sayısının eşit veya az olması durumunda ise adaylar kura çekilişine dahil edilmeden doğrudan sözlü ve/veya

sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır.

2. Noter kura çekilişi sonucu işe yerleştirmede tek başına bir hak teşkil etmez.

Duyurular

1. Sözlü sınav ve sınav sonucuna ilişkin tüm bilgilendirmeler Bakanlığımız internet sitesinde (www.uab.gov.tr) ilan edilecek olup

adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

2. İşçi alımına ilişkin başvuru, noter kura çekilişi, sözlü sınav vb. konularda bir değişiklik olması halinde Bakanlığımız internet sitesinde

(www.uab.gov.tr) yayımlanacaktır.

DİĞER HUSUSLAR:

1. İlanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında Bakanlığımızca

geçersiz sayılabilecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit

edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca, gerçeğe

aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

2. Sözlü ve/veya sözlü/uygulamalı sınav sonucunda sıralamaya girerek başarılı olan ve atamaya hak kazanan asıl adayların atamaya ilişkin

işlemleri başlatılacaktır.

3. Atanan işçi personelin deneme süresi en çok 60 (altmış) gün olup deneme süresinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresine gerek

olmaksızın tazminatsız feshedilecektir.

4. Diğer hususlarla ilgili mevzuat hükümleri gereğince işlem tesis edilecektir.