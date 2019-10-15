Abdulselam Dalmış, Türk modasını zirveye taşıyor

Film, dizi ve şov programları başarılı modacının tasarımlarını kullanmaya başladı. tasarımların büyük ilgi görmesi ve özel bir kitle oluşturmasının ardından birçok yapım Dalmış'a ait bir giyim markası kreasyonlarını yapımlarında kullanmayı tercih etti. Kanatsız Kuşlar, Aşk ve Mavi, Kimse Bilmez, ve Siyah İnci gibi dizilerdeki oyuncular ekran karşısına bir giyim firması tasarımlarıyla boy gösterdi. Dalmış aynı zamanda birçok mankenin de bireysel kıyafet danışmanlığını yürüttü. Sabah programlarının ünlü ismi manken Çağla Şıkel de Dalmış'ın kreasyonunu seçenler arasında.

Özgün ve minimalist tasarımları dikkat çeken Dalmış'ın tasarımları Avrupa'nın da dikkatini çekti. Dünyayı kasıp kavuran Despacito'nun video klibinde boy gösteren ünlü Amerikalı manken Zuleyka Rivera, kamera karşısına geçmeyi tercih etti. Bulgar Andrea ve Preslava ile Praglı Gabriela Jirackova da Dalmış'la çalışmayı tercih edenlerden. Dünya müzik listelerini altüst eden ve YouTube'da 200 milyon rakamını aşan Romanya'nın 1992 doğumlu starı Otilia Bruma'nın kıyafet tasarımları da Dalmış'ın elinden çıkıyor.