Şehit Gülşah’ın adı yeğeninde yaşıyor

Ankara Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda Özel Harekât Komiser Yardımcısı olarak görev yapan 24 yaşındaki Gülşah Güler
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'cü hainlerin saldırısında şehit düştü. Şehit Gülşah'ın ismi vefatından 5 ay sonra dünyaya gelen yeğenine verildi. Ankara Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda görev yapan ve kader arkadaşları olan Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit ile birlikte şehit düşen Gülşah, 24 yaşındaydı. Darbe gecesi görevinin başında olan Gülşah Güler, FETÖ'cü hainlerin helikopterli saldırısında arkadaşları Cennet Yiğit ve Kübra Doğanay ile birlikte şehit oldu. Gülşah Güler, sıra arkadaşı Cennet Yiğit ile birlikte Gazi üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde resim öğretmenliği okudu. Ancak o da arkadaşı Cennet gibi hayallerinin peşinden giderek özel harekâtçı olmak için akademi sınavlarına girdi. Gülşah sınavda büyük başarı gösterdi. Komiser yardımcısı olarak göreve başladı. Sıra arkadaşları olan Cennet Yiğit ve Kübra Doğanay ile birlikte Diyarbakır ve Şanlıurfa'da geçici görevlerde bulundu. 'HEYECANLA DOĞUMUNU BEKLİYORDU'
Kızıyla hep gurur duyduklarını anlatan anne Emine Güler, "Kızım şehit olmasaydı kendisi gibi özel harekâtçı olan sözlüsüyle nişanlanacaktı. Yeğeni doğacağı için çok mutluydu. 'Hala olacağım' diye seviniyordu. Heyecanla yeğeninin doğumunu bekliyordu. Gülşah şehit düştüğünde gelinim Didem 4 aylık hamileydi. Gülşah, bebeğin cinsiyetini çok merak ediyordu. 15 Temmuz'dan bir hafta sonra bebeğin cinsiyetinin kız olduğunu öğrendik. Ve o anda 'Allah bizden bir Gülşah aldı bir Gülşah verdi' dedik. Torunum doğduğunda adını Gülşah koyduk" şeklinde konuştu. 'KIZIM EN BÜYÜK MERTEBEYE ULAŞTI'
Kızının mesleğine âşık olduğunu söyleyen anne Güler, "O vatan hainleri kızımı hem bizden hem de hayallerinden kopardı. Kızım bu vatan için şahadet şerbetini içerek en büyük mertebelerden olan şehitliğe ulaştı. Kızım bize şeref ve gurur bıraktı. Gurur onun acısını bastırıyor. Ne mutlu ki bana şehit annesi oldum. FETÖ'cü hainler ise bundan sonra hain s��fatıyla anılacaklar. Tarih onları hain olarak yazacak" dedi.