Birlikte doğdular, birlikte şehit oldular

Onlar tek yumurta ikizleri olarak dünyaya geldiler, birlikte aynı işe, aynı okula gittiler ve 15 Temmuz 2016 gecesi o hain saldırıda birlikte şehit oldular. Helikopter teknisyenliği için gittikleri Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'na FETÖ'cü vatan hainlerinin saldırısı sonucu şehit düşen polis memurları Adanalı ikizler Ahmet-Mehmet Oruç'un (25) babası Hacı Ali Oruç, "İki yavrumla gurur duyuyoruz. Hiçbir zaman birbirlerinden ayrılmadılar. Cuma günü doğdular, Cuma günü şehit oldular ve şehadet belgesini alarak peygamberimize komşu oldular" dedi.Merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'ndeki oturdukları 5 katlı apartmana komşularının da isteğiyle iki oğlunun adını verdiklerini anlatan 3 çocuk babası emekli Hacı Ali Oruç, "İçimizdeki acı sönmüyor. Kolay bir şey değil. Vatana 2 tane aslan verdim. Unutamıyorsun iki oğlumda pırıl pırıl hayat doluydu. Hayalleri vardı. Adana Çevik Kuvvet'te görevliyken çok istedikleri helikopter teknisyenliği için sınava girdiler ve kazandılar. Hatta birbirlerinden ayrılacaklar diye üzülüyorlardı. 10 dakika bile yalnız kalsalar birbirlerini çok özlüyorlardı. Helikoptere ikmal yaparken darbeciler iki yavrumu şehit ettiler. Bunu yapanlar utansın. İkizlerim peygamberimize komşu oldu. İnşallah öteki dünyada da birlikte olacağız" şeklinde konuştu.Şehit babası Ali Oruç 5 yıl önce Külliye'de düzenlenen '15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda okuduğu "Ahmet'im Mehmet'im Canlarım" şiiriyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve salonu dolduranları ağlatmıştı. O anlar dün gibi hatırladığını anlatan Oruç, "Gözlerim ilk olarak Başkanımız Erdoğan'ı aramıştı. Önce ön saflara baktım ama göremedim. Daha sonra tam ortada oturduğunu fark ettim. O andan itibaren de sadece O'nu gördüm. Başka kimseyi görmedim. Nasıl devam ettiğimi dahi hatırlamıyorum. Daha sonra Başkanım ile Ankara'da bir toplantıda karşılaştım. Zeytin Dalı Harekatı başlamıştı. Kendisine 'anasız, babası, evlatsız olunur ama vatansız olunmaz. Bu vatan için canımı vermeye hazırım' dedim. Bana sarıldı ve çok duygulandı. Hakkını ödeyemeyiz. Vatan olunca her şey durur. Ülkemize Allah böyle bir olay bir daha yaşatması. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman yanında ve arkasındayız. Onun sözleri bizler için emirdir" ifadelerini kullandı."15 Temmuz gecesi bir darbe oldu.O hain kahpe pilot sizi de vurdu, yaktığı Ankara'yı da vatanı da vurdu.Ahmet'im Mehmet'im canlarım benim.Acı haberi verdi emniyet, 'Ahmet ile Mehmet şehit oldu' diye, evimizde yaşandı koptu kıyamet.Ahmet'im Mehmet'im canım benim.Adana-Ankara-Gölbaşı yolu, kursa gelip giderdiniz bu uzun yolu, sonunda oldu size şehit yolu.Ahmet'im Mehmet'im canlarım benim.Şehitlerimiz biri Ahmet'ti biri Mehmet, her ikiniz de Mevla'm eylesin rahmet, inşallah mekânınız olmuştur cennet.Ahmet'im Mehmet'im canlarım benim.Kapalı kaldı o güzel evleriniz, yollara bakıyor genç eşleriniz, cennettir inşallah o mekânınız.Ahmet'im Mehmet'im canlarım benim.Sizsiz geçmiyor günler, aylarımız. Yollara bakar oldu ana, baba ve eşleriniz.Neden gelmiyorsunuz ikinizden biriniz? Ne oldu size, ne oldu size?Nazar mı değdi her ikinize? Ateş düşürdünüz evlerimize.Ahmet'im Mehmet'im canlarım benim.Anneniz ağlıyor 'kuzularımız' diye, babanız ağlıyor 'yavrularım' diye, doymadılar ki her ikinize.Ahmet'im Mehmet'im canlarım benim.Sizi rüyalarda hep görür olduk, ağlaya ağlaya sarardık solduk, kendimizi ve sizi mezarlıkta bulduk.Ahmet'im Mehmet'im canlarım benim.Ali Hocalı köyü mezarlık yolu, sizin için yapıldı bu toprak yolu, mezarınızın başında insanlar dolu dolu.Ahmet'im Mehmet'im canlarım benim."