Dergi kapaklarında “15 Temmuz”

DÜNYA Dergiler Birliği ve Beyoğlu Belediyesi tarafından İstiklal Sanat Galerisi'nde düzenlenen "15 Temmuz Dergi Kapakları Sergisi" İstiklal Caddesinde düzenlenen tören ile açıldı. 50 dergiye ait kapakların yer aldığı sergi 22 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek. Sergide, Turkuvaz Medya bünyesinde yayın yapan Lacivert Dergisi'nin özel kapakları yer alıyor.Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "15 Temmuz hain darbe girişimi hür tefekkür ve zihnin başkentleri dergilerin dikkatinden elbette kaçamazdı. Milli duruş ve tefekküre arka çıkarak yayıncılık yapan dergilerimiz, kahramanlarımız ve gözü kara bilgelerimizin kutsal direnişlerini kapaklarına taşıdılar ve tarihe çok mühim bir şahitlik kazımış oldular" diye konuştu.