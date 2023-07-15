15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara'da Polis Havacılık Dairesi'ne düzenlenen hava saldırısında şehit düşen Adanalı polis memuru Yunus Uğur'un (24) babası Ramazan Uğur, "Vatanımızı elimizden almak isteyenleri Allah'a havale ediyorum. Ama o hainleri bizlere teslim etmelerini çok isterdik. Eğer biz bunları yapanları unutursak kanımız kurusun. Bu acı unutulmaz. Oğlumuzla gurur duyuyoruz" dedi.Şehit olmadan 2 ay önce nişanlanan polis memuru Yunus Uğur, helikopter pilotluğu eğitimi almak için Ankara Gölbaşı'nda Polis Havacılık Dairesi'ne yapılan hava saldırısında şehit düştü. Çocukluktan görev yerine kadar 24 yıl boyunca kader birliği yaptığı hemşerisi olan ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerle birlikte şahadete yürüyen Yunus Uğur, Asri Mezarlık'taki şehitlikte toprağa verildi.Oğullarıyla gurur duyduklarını anlatan şehit babası Ramazan Uğur, "Benim yavrum vatanını milletini seven biriydi. O hainler teröristler göçlerini kırpmadan bomba atarak yavrularımızı şehit ettiler. Ama emellerine ulaşamadılar. Çünkü karşılarında dağ gibi Cumhurbaşkanımız ve milletimiz vardır. Cumhurbaşkanımız o gece milletini sokağa çağırmasaydı belki de o hainler vatanımızı elimizden alacaklardı. Tarih onları hain evlatlarımızı kahraman olarak yazacak" diye konuştu.Darbe girişimi yapan vatan hainlerinin asla unutmayacaklarını dile getiren şehit babası Uğur, "Eğer biz evlatlarımızı elimizden alan vatanımıza göz koyan bu hainleri unutursak kanımız kurusun. Ama tek bir isteğim vardı keşke onları bizim elimize verselerdi. O zaman vatana hainlik yapmak ne demek görürlerdi. Vatanım olmadıktan sonra ben yaşamışım yaşamamışım ne anlamı var? Onları Allah'a havale ediyorum." dedi.