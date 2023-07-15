İşte 15 Temmuz zaferinin anatomisi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz gecesi başlattığı darbe girişimine yaklaşık 9 bin askeri personel karıştı. 35 uçak, 37 helikopter, 74 tanesi tank olmak üzere 246 zırhlı araç ve 4 bine yakın silah kullanıldı.251 kişi şehit düşerken, 2 bin 196 kişi gazilik mertebesine ulaştı. Güvenlik güçleri ile darbeciler arasında çıkan çatışmalarda 35 darbeci ölü, 49'u yaralı ele geçirildi, yüzlercesi de gözaltına alındı.İşgal girişiminden dirilişe uzanan o gecede yaşananlar şöyle:Genelkurmay'da silah sesleri duyuldu, helikopterden vatandaşlara ateş açıldı. Genelkurmay Başkanlığı karargâhı ele geçirildi. İstanbul'da Boğaziçi ve FSM köprüleri, geçişe kapatıldı.MİT ve Genelkurmay'a helikopterden ateş açıldı.Atatürk Havalimanı'nda darbeciler kontrol kulesine girdi.Başbakan Binali Yıldırım olayları 'kalkışma' olarak duyurdu.Marmaris'te otelde tatilini geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşları meydanlara, sokaklara davet etti.Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar rehin alındı.Darbeci askerler TRT spikerine bildiri okutturdu. Milli Savunma Bakanı, "korsan bildiri" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan "FaceTime" üzerinden özel bir kanala bağlanarak, halka sokağa çıkma çağrısını yaptı.Ankara Emniyeti savaş uçağı ve helikopterlerin saldırısına uğradı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Bu, TSK içinde bir cuntanın kalkışma girişimidir" dedi.TBMM Genel Kurulu Salonu açıldı.Boğaziçi Köprüsü'nü geçmeye çalışan halkın üzerine ateş açıldı.Camilerden salâ okundu, halka sokaklara çıkma çağrısı yapıldı.Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmeye gelen Tuğgeneral Semih Terzi, kahraman Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürüldü. Darbeciler, Halisdemir'i şehit etti.Gölbaşı Emniyet Özel Harekat Daire Başkanlığı havadan bombalandı.45'i özel harekat polisi, 51 polis şehit oldu.MİT Basın Danışmanı Nuh Yılmaz, "Darbe püskürtüldü" açıklamasını yaptı.F-16'lar ve askeri helikopterler TBMM binasını vurmaya başladı.Vekiller sığınağa indi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi.Halk etrafında etten duvar ördü.Başbakan Yıldırım, aralarında albayların da bulunduğu 130 askerin gözaltına alındığını bildirdi.Boğaziçi Köprüsü'ndeki askerler teslim oldu.Türkiye genelinde 754 asker gözaltına alındı. Üniformalı askerlerin rütbeleri söküldü.İstanbul'da uçak, metro ve vapur seferleri yeniden yapılmaya başlandı.Darbenin merkez üssü olan Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki FETÖ'cüler, darbe girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine burayı terk etmeye başladı.Başbakan Yıldırım, Çankaya Köşkü'ne geldi, kameralar karşısında açıklama yaptı. Yıldırım, "Bu kalkışma bastırılmıştır, toplam 161 şehidimiz, şu ana kadar bin 440 yaralımız vardır. Bu aşağılık kalkışmaya, bu olaya karışan şu ana kadar 2 bin 839 çeşitli rütbede subay, asker gözaltına alınmıştır. Üst düzey rütbeliler de mevcuttur" dedi.