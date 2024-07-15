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Giriş Tarihi: 15.7.2024

22 saat süren karanlık

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
22 saat süren karanlık

15 Temmuz darbe girişimi, milletimizin cesareti ve birlik ruhu sayesinde tarihte benzeri görülmemiş bir şekilde püskürtüldü. İşgal teşebbüsü tam 22 saat sürdü. Peki, insanlar neden ve nasıl meydanlara koştu? SABAH okurları için o karanlık gecenin detaylarını derledik

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fetullah Gülen'in talimatıyla başlatılan 15 Temmuz darbe girişiminde yaklaşık 9 bin askeri personel yer aldı. 35 uçak, 37 helikopter, 74 tank ve 246 zırhlı araç ile 4 bine yakın silah kullanıldı. Bu hain saldırıda 251 vatandaşımız şehit düşerken, 2 bin 196 kişi yaralandı ve gazilik mertebesine ulaştı. Güvenlik güçleri ile darbeciler arasında çıkan çatışmalarda 35 darbeci ölü, 49'u yaralı ele geçirildi ve yüzlercesi gözaltına alındı. İşgal girişiminden direnişe uzanan o gecede yaşananlar şöyle gelişti:




22.00: Genelkurmay'da silah sesleri duyuldu ve helikopterden vatandaşlara ateş açıldı. Genelkurmay Baş- Başkanlığı karargâhı ele geçirildi. İstanbul'da kanlığı Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri trafiğe kapatıldı.
22.10: MİT ve Genelkurmay'a heli-helikopterden ateş açıldı.
22.35: Atatürk Havalimanı'nda dar- darbeciler kontrol kulesine girdi.
23.10: Başbakan Binali Yıldırım olay-olayları 'kalkışma' olarak duyurdu.
23.15: Marmaris'te tatilde olan Cum-Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatan- hurbaşkanı vatandaşları meydanlara ve sokaklara davet etti.
23.30: Genelkurmay Başkanı Orgene-Orgeneral Hulusi Akar rehin alındı.
00.13: Darbeci askerler TRT spikerine zorla bildiri okuttu. Milli Sa- Savunma Bakanı, bu bildiriyi "korsan bildiri" vunma olarak nitelendirdi.
00.37: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "FaceTime" üzerin- üzerinden özel bir kanala bağlanarak halka soka-den sokağa çıkma çağrısı yaptı.




HALK MEYDANLARA KOŞTUM
01.01: Ankara Emniyeti, savaş uçağı ve helikopterlerin saldırısına uğradı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Bu, TSK içinde bir cuntanın kalkışma giri- girişimidir" dedi.
01.39: TBMM Genel Kurulu Salonu açıldı.
01.40: Boğaziçi Köprüsü'nde halkın üzerine ateş açıldı. Camiler- Camilerden salâ okundu, halka sokaklara çıkma den çağrısı yapıldı.
02.16: Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmeye çalışan Tuğ- Tuğgeneral Semih Terzi, kahraman Astsubay general Ömer Halisdemir tarafından öldürüldü. Dar- Darbeciler, Halisdemir'i şehit etti.
02.20: Gölbaşı Emniyet Özel Harekat Daire Başkanlığı havadan bombalandı. 45'i özel harekat polisi olmak üzere toplam 51 polis şehit oldu.
02.30: MİT Basın Danışmanı Nuh Yılmaz, "Darbe püskürtüldü" açıklamasını yaptı.




CUMHUR 'REİS'İNİ VERMEDİ
02.42: F-16'lar ve askeri helikopter-helikopterler TBMM binasını vurmaya ler başladı. Vekiller sığınağa indi.
04.07: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İs- İstanbul Atatürk Havalimanı'na tanbul indi. Halk etrafında etten duvar ördü.
05.20: Başbakan Yıldırım, aralarında albayların da bulunduğu 130 askerin gözaltına alındığını bildirdi.
06.42: Boğaziçi Köprüsü'ndeki as-askerler teslim oldu.
07.35: Türkiye genelinde 754 asker gözaltına alındı. Üniformalı askerlerin rütbeleri söküldü.

İHANET ÇÖKTÜ
02.42: F-16'lar 08.11: İstan-İstanbul'da uçak, metro bul'da ve vapur seferleri yeniden başladı.
10.41: Darbenin merkez üssü olan Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki FE-FETÖ'cüler, darbe girişimlerinin ba- TÖ'cüler, başarısızlıkla sonuçlanması üzerine şarısızlıkla burayı terk etmeye başladı.
12.57: Başbakan Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde yaptığı açıklamada, "Bu kalkışma bastırılmıştır. Toplam 161 şehidi- şehidimiz, şu ana kadar bin 440 yaralı- miz, yaralımız vardır. Bu hain olaya karışan mız şu ana kadar 2 bin 839 çeşitli rütbede subay ve asker gözaltına alınmıştır. Üst düzey rütbeliler de mevcuttur" dedi.
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22 saat süren karanlık
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