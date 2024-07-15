22 saat süren karanlık

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fetullah Gülen'in talimatıyla başlatılan 15 Temmuz darbe girişiminde yaklaşık 9 bin askeri personel yer aldı. 35 uçak, 37 helikopter, 74 tank ve 246 zırhlı araç ile 4 bine yakın silah kullanıldı. Bu hain saldırıda 251 vatandaşımız şehit düşerken, 2 bin 196 kişi yaralandı ve gazilik mertebesine ulaştı. Güvenlik güçleri ile darbeciler arasında çıkan çatışmalarda 35 darbeci ölü, 49'u yaralı ele geçirildi ve yüzlercesi gözaltına alındı. İşgal girişiminden direnişe uzanan o gecede yaşananlar şöyle gelişti:22.00: Genelkurmay'da silah sesleri duyuldu ve helikopterden vatandaşlara ateş açıldı. Genelkurmay Baş- Başkanlığı karargâhı ele geçirildi. İstanbul'da kanlığı Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri trafiğe kapatıldı.22.10: MİT ve Genelkurmay'a heli-helikopterden ateş açıldı.22.35: Atatürk Havalimanı'nda dar- darbeciler kontrol kulesine girdi.23.10: Başbakan Binali Yıldırım olay-olayları 'kalkışma' olarak duyurdu.23.15: Marmaris'te tatilde olan Cum-Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatan- hurbaşkanı vatandaşları meydanlara ve sokaklara davet etti.23.30: Genelkurmay Başkanı Orgene-Orgeneral Hulusi Akar rehin alındı.00.13: Darbeci askerler TRT spikerine zorla bildiri okuttu. Milli Sa- Savunma Bakanı, bu bildiriyi "korsan bildiri" vunma olarak nitelendirdi.00.37: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "FaceTime" üzerin- üzerinden özel bir kanala bağlanarak halka soka-den sokağa çıkma çağrısı yaptı.01.01: Ankara Emniyeti, savaş uçağı ve helikopterlerin saldırısına uğradı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Bu, TSK içinde bir cuntanın kalkışma giri- girişimidir" dedi.01.39: TBMM Genel Kurulu Salonu açıldı.01.40: Boğaziçi Köprüsü'nde halkın üzerine ateş açıldı. Camiler- Camilerden salâ okundu, halka sokaklara çıkma den çağrısı yapıldı.02.16: Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmeye çalışan Tuğ- Tuğgeneral Semih Terzi, kahraman Astsubay general Ömer Halisdemir tarafından öldürüldü. Dar- Darbeciler, Halisdemir'i şehit etti.02.20: Gölbaşı Emniyet Özel Harekat Daire Başkanlığı havadan bombalandı. 45'i özel harekat polisi olmak üzere toplam 51 polis şehit oldu.02.30: MİT Basın Danışmanı Nuh Yılmaz, "Darbe püskürtüldü" açıklamasını yaptı.02.42: F-16'lar ve askeri helikopter-helikopterler TBMM binasını vurmaya ler başladı. Vekiller sığınağa indi.04.07: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İs- İstanbul Atatürk Havalimanı'na tanbul indi. Halk etrafında etten duvar ördü.05.20: Başbakan Yıldırım, aralarında albayların da bulunduğu 130 askerin gözaltına alındığını bildirdi.06.42: Boğaziçi Köprüsü'ndeki as-askerler teslim oldu.07.35: Türkiye genelinde 754 asker gözaltına alındı. Üniformalı askerlerin rütbeleri söküldü.02.42: F-16'lar 08.11: İstan-İstanbul'da uçak, metro bul'da ve vapur seferleri yeniden başladı.10.41: Darbenin merkez üssü olan Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki FE-FETÖ'cüler, darbe girişimlerinin ba- TÖ'cüler, başarısızlıkla sonuçlanması üzerine şarısızlıkla burayı terk etmeye başladı.12.57: Başbakan Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde yaptığı açıklamada, "Bu kalkışma bastırılmıştır. Toplam 161 şehidi- şehidimiz, şu ana kadar bin 440 yaralı- miz, yaralımız vardır. Bu hain olaya karışan mız şu ana kadar 2 bin 839 çeşitli rütbede subay ve asker gözaltına alınmıştır. Üst düzey rütbeliler de mevcuttur" dedi.