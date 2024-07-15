Cumhurbaşkanını karşılamaya giderken yaralandı

15 Temmuz 2016 gecesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak ve hainlere karşı direnmek üzere ailesiyle birlikte Atatürk Havalimanı'na giden Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Semih Sağlam (35), yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Gazi Sağlam, şunları söyledi: "15 Temmuz, bizim modern Çanakkale'mizdir. Vatan aşkı damarlarımızda gezdiğini o gece bir kez daha gösterdi. Şişli'deki evimizden yola çıktığımızda, yol boyu polis engelleriyle karşılaştık ama geri dönmeyi asla düşünmedik. Havalimanı yolunda milyonlarca insan vardı. Herkes elinde bayraklarla, Allah-u Ekber nidalarıyla ilerledi. Yüzbinlerce vatandaş, hainlerin planlarını bozguna uğratmak için havalimanına akın etti."Binlerce kişi olarak oraya akın ettik Semih Sağlam, o gece yaşananları şu sözlerle dile getirdi: "İlk olarak kontrol kulesine giderek orada darbecilere direndik. Özel Harekat polisimiz kuleyi teröristlerden temizledi. Ardından piste ve aprona girerek burayı da hainlerden temizledik. Cumhurbaşkanımızın giriş yapacağı Devlet Konuk Evi'nin oraya gittik. Orası hainlerle doluydu. Kapılar kitlenmiş, siperler alınmış durumdaydı. Binlerce kişi olarak oraya akın ettik. Başkanımızın havalimanına indiği bilgisi gelince büyük bir sevinç yaşandı. Ancak Devlet Konuk Evi'nin de temizlenmesi gerekiyordu. Kapıyı kırdım, camlar kafama saplandı. Damarlarım kesildiği için yoğun bir kanama oldu. Kafam ikiye ayrılmıştı. Cumhurbaşkanı Koruma ekibi gelerek beni hastaneye gönderdiler. Acil müdahale ile 7 dikiş atıldı ve darbe girişiminin başarısız olması sevinci ve gururuyla evime döndüm."