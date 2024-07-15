Kahramanlık sanatla birleşti

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ'cü cuntacılar tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi, milletimizin iradesi ve kararlılığı sayesinde bastırıldı. O gece, her bir vatandaşın ortaya koyduğu destansı mücadele, yalnızca bir direnişin değil, aynı zamanda sanat ve kültür dünyasında kalıcı izler bırakan bir dönemin başlangıcı oldu. İşte bu kahramanlık destanını beyaz perdeye ve edebi eserlere taşıyan projeler:15 Temmuz darbe girişiminin Ankara'da yaşattığı gerçek bir hikayeden ilham alan ve önemli bir vatanseverlik öyküsünü beyaz perdeye taşıyan "Ben ve Babam - Vatan" adlı filmi, darbe girişimi gecesi, milletin cuntacılara karşı verdiği mücadeleyi anlatıyor. TÜRKSAT mühendisi Cihangir'in gerçek yaşam hikayesinden ilham alınarak hazırlanan "Ben ve Babam - Vatan" filmi, 15 Temmuz2un yıl dönümünde izleyicilerle buluşacak. Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle 15 Temmuz Derneği tarafından düzenlenen "On5Sıfır7 Film Haftası", darbe ve direniş temalı filmleri izleyicilerle buluşturuyor. Bu etkinlik, her yıl geniş kapsamlı olarak düzenleniyor ve darbe girişimi sırasında milletimizin sergilediği kahramanlığı yeni nesillere aktarmayı amaçlıyor. Film haftasında gösterilen yapımlar, izleyicilere 15 Temmuz'un unutulmaması gereken bir kahramanlık destanı olduğunu hatırlatıyor.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca desteklenen "15/07 Şafak Vakti" filmi de, 15 Temmuz akşamı milletimizin darbecilere karşı sergilediği mücadeleden ilhamla hazırlandı. Darbe girişimi sırasında Çengelköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananlara odaklanan film, milletin ortaya koyduğu kahramanca mücadeleyi beyaz perdeye taşıdı. "İşgal Girişiminden Dirilişe 15 Temmuz'un Anatomisi" isimli belgesel de o gece yaşananları anlatması bakımından önem taşıyor. Belgeselde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu teröristlerin, 15 Temmuz işgal girişimine ilişkin kanlı plan ve hazırlıkları, çatı davayı merkeze alacak şekilde iddianame ve ifadelerden hareketle saat saat ele alındı.15 Temmuz darbe girişiminin ardından, bu olayları ve milletimizin kahramanca mücadelesini konu alan birçok kitap yazıldı. Bu kitaplar, tarihsel bir belge niteliğinde olup, gelecek nesillere 15 Temmuz ruhunu aktarmayı hedefliyor. Yazılan kitaplar, darbe girişiminin perde arkasını, halkın direnişini ve demokrasiye sahip çıkma mücadelesini detaylı bir şekilde ele alıyor.