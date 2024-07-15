Şehadet emrini kalbinde taşıyan Anadolu’nun yiğit evladı

Ömer Halisdemir, 15 Temmuz 2016 gecesi gösterdiği kahramanlıkla Türk milletinin kalbinde ölümsüzleşti. Niğde'nin Çukurkuyu beldesinde mütevazı bir ailede doğan Halisdemir, hayatı boyunca vatanına ve milletine bağlı bir asker olarak görev yaptı. Askerlik, onun için sadece bir meslek değil, adeta bir yaşam biçimiydi. Onun sessiz duruşunda, gözlerindeki kararlılıkta ve kalbindeki vatan aşkında, geleceğin büyük bir kahramanı saklıydı.15 Temmuz gecesi, darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi vurma emrini alarak, hiç tereddüt etmeden harekete geçti. O gece, o karanlık köşede Ömer Halisdemir, vatanın kaderini değiştirdi. Onun attığı kurşun, sadece darbecilerin değil, aynı zamanda tüm hain planların da sonunu getirdi. Halisdemir, darbenin seyrini değiştirdi ancak bu kahramanca duruşu onu şehitliğe götürdü. Orada 17 kurşunla şehit düştü.Şehit olduğunda 42 yaşındaydı. Geride gözü yaşlı bir eş, çocuklar ve gururlu bir millet bıraktı. Ömer Halisdemir'in cesareti ve fedakarlığı, Türk milletinin bağımsızlık ve demokrasiye olan inancının sembolü oldu. Şimdi, onun adı her anıldığında, milyonlarca yürek aynı anda çarpıyor; onun anısı, vatan toprağının her köşesinde yaşıyor.