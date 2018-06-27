Lamborghini'nin yeni planı belli oldu

Otomobillerinin emisyon değerlerini azatlmak ve performanslarını artırmak için ürün gamını elektriklendirmeyi hedefleyen firma, turboşarjlı motorlar hakkındaki yaklaşımını devam ettirmeyi planlıyor. Lamborghini'nin teknik yöneticilerinden Maurizio Reggiani, silindir kapasitesini düşürmek için gelecek herhangi bir bakıya karşı direnme niyetinin olduğunu belirtti. Reggiani; "Her otomobilin bir görevi vardır ve bu görev dahilinde doğru motoru seçmeniz gerekir. Urus için turbo beslemeli bir motor kullandık fakat süper-spor otomobillerimizde atmosferik emişli motorlar kullanmaya devam edeceğiz. Gelecekte yakıt tüketimlerimizi ve emisyon değerlerimizi düşürmek zorundayız. Atmosferik motorlarla hibrit sistemlerin birlikteliği bu sorun için iyi bir cevap olacaktır." dedi.

ELEKTRİK DESTEKLİ AVENTADOR

Autocar TR'nin aktardıklarına göre 2022'de ortaya çıkacak ve Huracan'ın yerini alacak yeni modelin plug-in hibrit sistemiyle satışa sunulacağı söylenirken Reggiani elektrik destekli bir Aventador'un daha önce yüzünü gösterebileceğinin ipuçlarını verdi. "Böyle bir ikonu (Aventador), karbonfiber parçalarını, atmosferik V12 motorunu ve diğer karakteristik özelliklerini kaybetmeden yenilemeliyiz. Hibrit bir sisteme sahip olmasını sabırsızlıkla bekliyorum fakat batarya ağırlığını nasıl telafi edebiliriz?" açıklamasını yapan Maurizio Reggiani ağırlık problemini vurguladı.

Huracan için de atmosferik V10 motor ünitesinde ısrar eden Reggiani; "Bambaşka bir 10 silindirli motora sahip olmalı. Bizim müşterilerimizin sevdiği bu. Farklı bir şey yapmaya neden ihtiyaç duyayım? Eğer atmosferik motorlarıma güveniyorsam neden V8 veya V6 üniteler kullanayım? Ben Lamborghini'yim. Ben süper-spor otomobillerinin tepe noktasıyım ve olduğum yerde kalmak istiyorum." dedi.