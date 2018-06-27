Mercedes güncellemeye karar verdi

Alman premium otomobil üreticisi üçlü sedan ve SUV GLE modellerinin plug-in hibrit seçeneklerini üretimden kaldırarak yeni nesil PHEV versiyonlarını ürün gamına ekleyecek. Mercedes-Benz'in en gelişmiş elektrikli ünitelerini kullanacak otomobiller, firmanın "3. nesil" olarak isimlendirdiği teknolojiye sahip olacaklar. "EQ" etiketiyle satışa sunulacak yeni PHEV modelleri, 9 ileri otomatik şanzıman ile kombine edilecek.

ELEKTRİKLİ ÜNİTELER GELİŞTİRİLDİ

Autocar TR'nin haberine göre güncel elektrikli ünitelerin geliştirilmesiyle ortaya çıkan bu motor, 122 bg güç ve 440 Nm tork üretecek. Yeni modellerde kullanılacak elektrikli ünitenin menzilinin ise yaklaşık 16 km artarak 50 km'ye ulaşacağı açıklandı. İlk olarak S Serisi'yle satışa sunulacak yeni motor, S500e'nin yerini alacak ve S650e takısını kullanacak.

E Serisi'nde ise 4 silindirli benzinli ve dizel motorlarda kullanılacak ünitenin bu yıl sonunda yollara ineceği söyleniyor. 2019'un bahar aylarında da C Serisi'ne entegre edilecek 3. nesil PHEV teknolojisi, yeni A Serisi'nde de kullanılacak ve Audi A3 e-tron ile rekabet edecek.