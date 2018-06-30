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'tan Trump yönetimine gümrük vergisi uyarısı

'de yaklaşık 110 bin kişiye sağlayan 'tan Ticaret Bakanlığına gönderilen mektupta, Trump'ın Avrupa'dan ithal edilen otomobillere yüzde 20 ek gümrük getirme planının sakıncaları ele alındı.

AA Otomobil Haberleri
Giriş Tarihi: 30.6.2018 10:22
General Motors'tan Trump yönetimine gümrük vergisi uyarısı

'li devi , Başkan 'ın Avrupa'dan ithal edilen otomobillere ek gümrük vergisi getirmesi durumunda, bunun şirket için daha az yatırım, kaybı ve maaşlarda düşüş anlamına geleceği uyarısında bulundu.

Mektupta, gümrük vergisi nedeniyle artan maliyetlerin tüketicilere yüksek araç fiyatlarıyla yansıtılacağı ve yeni araçlara yönelik talebin düşeceği vurgulandı.

İSTİHDAM KAYBI VE MAAŞLARDA DÜŞÜŞ!

Öte yandan mektupta, araçlara fiyat artışı getirilmeden gümrük vergisinin General Motors tarafından yüklenilmesi durumunda ise bunun şirket için daha az yatırım, istihdam kaybı ve maaşlarda düşüş anlamına geleceği uyarısı yapıldı.

Daha az yatırım ve küçülen iş gücünün ABD'nin otomotiv teknolojileri alanındaki liderliğini tehdit edeceğine dikkat çekilen mektupta, gümrük vergilerinin General Motors'un ABD ve yurt dışındaki varlığını azaltacağı belirtildi.

Mektupta, ABD'de yaklaşık 110 bin kişiye istihdam sağlayan General Motors'un 2009'dan bu yana ülkede 22 milyar dolardan fazla yatırım yaptığı bilgisine yer verildi.

Trump, geçen cuma günü Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği'nin ülkesine yönelik tarifeleri ve ticaret bariyerlerini kaldırmaması durumunda Avrupa'dan ithal edilen otomobillere yüzde 20 ek gümrük vergisi getirileceğini bildirmişti.

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General Motors'tan Trump yönetimine gümrük vergisi uyarısı
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