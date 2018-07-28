Araç kliması neden soğutmaz? Klima bakımı nasıl olur? Nelere dikkat etmek gerekir?

Yaz sıcakları geldi çattı. Bu yüzden araç kliması, seyahat ederken konfor odaklı konulardan birisidir. Bu yüzden kışın üşümemek, yazın da aşırı sıcak havada terlememek için klima bakımlarını düzenli yaptırmak gerekir. Araçların periyodik bakımları kadar klima bakımı da önemli konudur. Araçlarımızda düzenli olarak kullandığımız klimaların sorun çıkarmadan çalışması için belirli zamanlarda klima bakımlarının yapılması gerekmektedir. Klima bakımı yaptırmak ciddi oranda yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Peki klima bakımı nasıl ve ne zaman yaptırılır? Klima bakımı nerelerde yaptırılır? Klima ömrünü uzatmak için neler yapılmalıdır? İşte detaylar...