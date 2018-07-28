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z? Klima bakımı nasıl olur? Nelere dikkat etmek gerekir?

ların periyodik bakımları kadar bakımı da önemli konudur. Sıcak havaların gelmesiyle birlikte aktif kullanılan klima bakımlarını düzenli yaptırmak hem yakıt tasarrufu hem de daha etkili çalışması açısından oldukça önemlidir. Peki araç klima bakımları nasıl ve ne zaman yapılmalıdır?

Giriş Tarihi: 28.7.2018 10:18 Güncelleme Tarihi: 28.7.2018 10:32
Araç kliması neden soğutmaz? Klima bakımı nasıl olur? Nelere dikkat etmek gerekir?

Yaz sıcakları geldi çattı. Bu yüzden sı, seyahat ederken konfor odaklı konulardan birisidir. Bu yüzden kışın üşümemek, yazın da aşırı sıcak havada terlememek için klima bakımlarını düzenli yaptırmak gerekir. Araçların periyodik bakımları kadar klima bakımı da önemli konudur. Araçlarımızda düzenli olarak kullandığımız klimaların çıkarmadan çalışması için belirli zamanlarda klima bakımlarının yapılması gerekmektedir. Klima bakımı yaptırmak ciddi oranda yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Peki klima bakımı nasıl ve ne zaman yaptırılır? Klima bakımı nerelerde yaptırılır? Klima ömrünü uzatmak için neler yapılmalıdır? İşte detaylar...

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Araç kliması neden soğutmaz? Klima bakımı nasıl olur? Nelere dikkat etmek gerekir?
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