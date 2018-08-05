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sı neden soğutmaz? Klima bakımı ne zaman ve nasıl yapılır?

ların özellikle sıcak yaz aylarında bakımlarının yapılması gerekiyor. Bu bakımların başında bakımı da geliyor. Peki klima bakımı nasıl ve ne zaman yapılmalıdır? İşte detaylar.

Giriş Tarihi: 5.8.2018 12:40 Güncelleme Tarihi: 5.8.2018 13:37
Araç kliması neden soğutmaz? Klima bakımı ne zaman ve nasıl yapılır?

Yaz sıcakları geldi çattı. Bu yüzden sı, seyahat ederken konfor odaklı konulardan birisidir. Bu yüzden kışın üşümemek, yazın da aşırı sıcak havada terlememek için klima bakımlarını düzenli yaptırmak gerekir. Araçların periyodik bakımları kadar klima bakımı da önemli konudur. Araçlarımızda düzenli olarak kullandığımız klimaların sorun çıkarmadan çalışması için belirli zamanlarda klima bakımlarının yapılması gerekmektedir. Klima bakımı yaptırmak ciddi oranda yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Peki klima bakımı nasıl ve ne zaman yaptırılır? Klima bakımı nerelerde yaptırılır? Klima ömrünü uzatmak için neler yapılmalıdır?

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Araç kliması neden soğutmaz? Klima bakımı ne zaman ve nasıl yapılır?
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