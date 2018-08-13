Dünyanın en hızlısı Chiron’a cam tavan

Dünyanın en pahalı ve hızlı seri üretim modeli Bugatti
Chiron'a cam tavan seçeneği eklendi. Böylece Bugatti müşterileri yeni Chiron otomobillerinin üzerinden güneş ışınlarının keyfini çıkarabilecek.
Yeni geliştirilen lamine camlar ses yalıtımı ve sıcaklık konforu sunmasının yanı sıra yolcuların baş üstü yüksekliğini de artırıyor. Standart tavana sahip bir Chiron'dan farklı olarak Chiron Sky View seçeneğinde baş üstü yüksekliği 2.7 santimetre artıyor.
Otomobilin tavanında, sürücü ve yolcu koltuğunun üstünde bulunan iki sabit cam panelin her birinin uzunluğu 65 cm, genişliği ise 44 cm. Paneller, iki ince cam ve ara katmanlardan oluşan yeni geliştirilmiş bir lamine yapıya sahip.