Ferrari'nin 'Prosangue' isimli SUV tipi aracı 2022'de geliyor
İtalyan performans araçları üreticisi Ferrari, ilk kez 2 kapılı dışında bir araç üretecek. Bir süredir SUV üretmesi beklenen Ferrari'nin dört çeker olacak, 5 kapılı gövdeye sahip yeni modeli Ferrari Prosangue 2022 yılında satılmaya başlanacak. Ancak şirket CEO'su Louis Camilleri, araç için otomotiv dünyasında Ferrari'nin SUV modeli denilmesine tepki gösterdi. İşte Ferrari Prosangue'nin şimdiye dek ortaya çıkan özellikleri...
Giriş Tarihi: 22.9.2018 13:12Güncelleme Tarihi: 22.9.2018 13:19
İtalya'da otomobil dünyasını şaşırtan haberler gelmeye devam ediyor. CEO Sergio Marchionne'nin ölümünün ardından yatırımcılarına güvence vermek isteyen performans araçlarının dev markası Ferrari, tarihinde bir ilke imza atacak.