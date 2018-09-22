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'nin 'Prosangue' isimli tipi aracı 2022'de geliyor

İtalyan performans ları üreticisi , ilk kez 2 kapılı dışında bir araç üretecek. Bir süredir üretmesi beklenen Ferrari'nin dört çeker olacak, 5 kapılı gövdeye sahip yeni modeli 2022 yılında satılmaya başlanacak. Ancak şirket CEO'su , araç için otomotiv dünyasında Ferrari'nin SUV modeli denilmesine tepki gösterdi. İşte Ferrari Prosangue'nin şimdiye dek ortaya çıkan özellikleri...

Giriş Tarihi: 22.9.2018 13:12 Güncelleme Tarihi: 22.9.2018 13:19
Ferrari'nin 'Prosangue' isimli SUV tipi aracı 2022'de geliyor

İtalya'da dünyasını şaşırtan haberler gelmeye devam ediyor. CEO Sergio Marchionne'nin ölümünün ardından yatırımcılarına güvence vermek isteyen performans larının dev markası , tarihinde bir ilke imza atacak.

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Ferrari'nin 'Prosangue' isimli SUV tipi aracı 2022'de geliyor
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