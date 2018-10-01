En az yakan arabalar! İşte en az yakan otomobiller listesi

En az yakan otomobiller, yeni bir araç almak isteyenler için ilk tercih oluyor. Aklındaki aracı az yakan arabalar listesine bakarak şekillendirmek isteyen vatandaşlar bu konuyla ilgili detayları verilere buradan ulaşabilecekler. Markaların fabrika verilerine göre 2018 en az yakan otomobiller listesini tek tek bir arada derledik.

Not: Bu listede 3,8 lt/100 km'nin üzerinde ortalama yakıt tüketimine sahip modeller yer almamaktadır.

EN AZ YAKAN ARABALAR – OTOMOBİLLER!

Peugeot'nun Car of The Year ödüllü kompakt hatchback modelinin 1,6 lt'lik 92 HP güç üreten HDi dizel motoru, fabrika verilerine göre 3,7 lt/100 km'lik bir yakıt tüketimi verisine sahip.

Renault'nun küçük sınıf hatchback sınıfında bayrağını dalgalandıran Clio ise listemizde 1.5 dCi motoruyla yer buluyor. 75 HP'lik versiyonuyla bu otomobil 3,6 lt/100 km'lik yakıt tüketimine sahip.

Ekonomik motorlarıyla dikkat çeken Renault'nun bir diğer üyesi Captur de EnergydCi 90 isimli motoruyla ortalama 3,6 lt/100 km yakıt tüketimine sahip.

Renault Megane HB, 1,5 litrelik dCi motor ile 3,7 lt/100 km'lik yakıt tüketimine sahip.

Seat Toledo, 1.4 TDi 90 HP'lik motoruyla 3,6 lt/100 km'lik bir tüketim değerine sahip.

Skoda Fabia ise 1,4 lt'lik TDI motoruyla 3,4 lt/100 km yakıt tüketiyor.

Fabia'nın ağabeyi Rapid Spaceback de 1,4 lt'lik 90 HP güç üreten TDI motoruyla 3,6 lt/100 km'lik bir tüketime sahip.

Toyota Yaris Hybrid, 1,5 lt'lik hibrit ünitesiyle ortalama 3,6 lt'lik bir tüketim değeri sunuyor.

VW Polo ise yine VW Grubu'nun ekonomik motoru 1,4 lt'lik TDI 90 HP motoruyla 3,4 lt/100 km yakıt tüketimi verisine sahip.

Audi'nin küçük sınıf temsilcisi A1. Audi A1 1.6 TDi'ın ortalama yakıt tüketimi 3.8 lt/100 km.

BMW'nin kompakt hatchback modeli 1 Serisi'nin 116ed versiyonu ortalama 3,4 lt/100 km'lik tüketim değeriyle dikkat çekiyor.

Citroen C3'ün 1,6 lt'lik BlueHDi 75 HP motoru 3,6 lt'lik ortalama yakıt tüketimi sunuyor.

Ekonomik motorlarıyla dikkat çeken Citroen'de C4, 1,6 lt'lik 120 HP'lik motoru ve EAT6 tam otomatik şanzımanıyla 3,8 lt/100 km yakıt tüketiyor.

Dacia Sandero'nun 1.5 dCi 90 HP ve Easy R otomatikleştirilmiş manuel şanzıman kombinasyonu ortalama 3,8 lt/100 km'lik bir tüketim verisi ortaya koyuyor.

Fiat 500S 0,9 Twinair 85 HP'lik motoruyla 3,8 lt/100 km'lik bir tüketim değerine sahip.

Fiat Egea Hatchback ise 1.3 Multijet II motoruyla 3,7 lt tüketiyor. Aynı modelin Station versiyonu da 3,8 lt'lik bir tüketim verisine sahip.

Ford Fiesta'nın 1,5 lt'lik dizel motoru 75 HP gücün yanında 3,7 lt/100 km yakıt tüketiyor.

Premium kompakt sınıfın önemli temsilcilerinden A Serisi'nin 180d versiyonu 3,7 lt/100 km'lik bir tüketime sahip.

Nissan Pulsar'ın 1,5 lt'lik dCi 110 HP'lik motoru 3,6 lt/100 km'lik bir tüketim verisine sahip.