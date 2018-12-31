Mercedes Renault motoru mu kullanıyor?

Sonunda yeni bir adım atmaya karar veren fimra yapılan geri dönüşleri inceledi ve geri dönüşler neticesinde memnun kalınmayan bu motordan vazgeçen Mercedes, eski motoru olan OM654'ü revize ederek 1.6 litre 4 silindirli 160 beygir gücünde bir motor inşa etmiş bulunuyor. Eski 2.3 litre dizel motorunu yeni nesile uygun ve performanslı hale getiren marka yeni modellerinde kullanmayı hedefliyor.

Yeni C serisinde kullanılmaya başlayan motor, test sürücüleri tarafından tam not almayı başardı. Renault motorundan sonra beklenen seviye çok üst düzey olmasına rağmen Mercedes bu seviyesi fazlasıyla karşılamış gibi görünüyor. 1.6 litre olmasına rağmen sanki aracın kalbinde 2.0 bir dizel ünite varmış alt devirlerde şahlanan üst devirlerde de performansını kaybetmeyen bu motor üstün alman teknolojisi sayesinde yakıt tüketimi konusunda da oldukça başarılı.

Renault üretimi motorlarla karşılaştırıldığında çok çok iyi sonuçlar veren bu ünite Mercedesin piyasa da oluşan o kötü şöhretini yıkmaya tek başına yeterli olabilecek gibi duruyor. Aslında ilk defa başka bir firmalarla ortaklık yapan marka olmamasına rağmen en büyük tepkiyi çeken Mercedes bu tepkilerden kurtulabilmek için güzel ve yeterli bir çalışma yapmış gibi gözüküyor. Umarız yılların otomobil devi bu sefer beklentileri karşılar ve kullanıcılar tarafından tam not almayı başarır. Bizim gördüğümüz kadarıyla fazlasıyla yeterli bir ünite ortaya çıkmış.