Skoda Scala özellikleri!

Fakat farlarda yeni nesil Seat otomobillerine benzerlik yok denilemez. Özellikle yeni kasa Seat İbiza ve Arona ile oldukça benzer olan ön farlar araca agresif ve göze hoş gelen bir duruş katmış. Arka tarafa baktığımızda bizlere geniş bagaj hacmi sunacağını belli eden, arka camla birleşik bagaj kapağı ve yine keskin hatlı stop lambaları göze hoş gelen bir görünüm katmış.

Bagaj kapağı üzerinde bulunan geniş Skoda yazısı sanki markanın yeni modellerinde sıkça göreceğimiz izlenimini verdi bizlere. Aracın iç tasarımına baktığımızda ise yeni nesil araçlarda bolca gördüğümüz klasik ince multimedya ekranı ve hayalet kadran bizleri karşılıyor. Tabi alt paketlerde kullanılmayacaktır hayalet göstergeler. Özellikle ülkemize kaç farklı paket ve donanım seçeneğiyle geleceği merak edilen modelde iç tasarımda diğer dikkat çeken ayrıntı ise klima kumandaları.

Klima kumandaları alışılagelmiş VAG grubu kumandalarında uzak gözükse bile, aslında VW Polo ve eski skoda modellerinde sıkça rastladığımız elekronik kumandalar. 3 farklı yakıt tipiyle gelecek olan modelin büyük ihtimalle CNG versiyonlu motor tipi ülkemizde satışa sunulmayacak. Benzinli ve dizel seçeneklerinde ise alıştığımız ve halihazırda VAG grubu tarafından kullanılan 1.0, 1.5 benzinli ve 1.6 dizel motorlar. Her iki motor seçeneğide içerisinde turbo barındırmakta. Bakalım ülkemizde Golf'ün liderliğini elinden alabilecek mi?