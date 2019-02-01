Infiniti Avrupa'dan çekilebilir!

AutoActu tarafından hazırlanan haberde, Infiniti'nin satışları makul dereceye ulaşmazsa, firmanın yakın gelecekte Avrupa pazarına veda edebileceği bildirildi. Fakat şu an için hiçbir şey kesin olmadığı gibi, firma tarafından durumla ilgili resmi bir açıklama da gelmiş değil.

TÜRKİYE'DE DURUM NASIL?

Infiniti, 2018 yılında Türkiye'de Ferrari ile aynı miktarda; yani yalnızca 18 adet otomobil satışı gerçekleştirdi. Üç yıldır Avrupa pazarında olan Q30 hatchback için Avrupa çapında 30-40,000 civarı bir satış rakamı hedeflenirken, 2016'da 8,453, 2017'de 7,617 ve geçtiğimiz yılın ilk 11 ayında otomobilin yalnızca 3,000 örneği satıldı. 2018'in Ekim ayında sadece 95 adet Q30s modeli teslim edildi.

2016 yılında Avrupa'da toplam 13,775 araç satarak en yüksek rakamına ulaşan Infiniti, 2017'de 12,571 ve 2018'in ilk 11 ayında 6,000 adetten az otomobil satışı gerçekleştirdi. (Motor 1 TR)