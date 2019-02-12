Bugatti'nin en yetkili ismi açıkladı

Bugatti'nin 2018 başarımlarının yanı sıra, 2019 yılında firmanın neler planladığı da anlatılan makalede kısaca SUV konusundan da bahsedildi. Stephan Winkelmann uzun süredir dolaşan dedikodulara nihayet açıklık getirdi.

STEPHAN WINKELMANN AÇIKLADI

Motor 1 TR'nin haberine göre "Bir süredir spekülasyonlar yapılsa da, şu an tam olarak doğru zaman gibi görünse de Bugatti markalı bir SUV gelmeyecek" diyen Bugatti başkanı, bir SUV'nin markanın tarihine uygun olmayacağını ifade etti.

Bugatti'den bir SUV gelme ihtimali tamamen ortadan kalkmış olsa da Stephan Winkelmann, Chiron'un yanına eklenecek ikinci bir modelin sunulabileceğini ima etti. Kim bilir, belki de uzun süredir üretim versiyonunun gelmesi beklenen 16C Galibier konsepti artık gerçek olabilir.