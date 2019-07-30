2019 Fiat Egea teknik özellikleri neler? Fiat Egea ne kadar yakıyor?

2015 yılının Mayıs ayında İtalyan otomobil devi FİAT tarafından satışa sunulan C segmente sahip araç modeli Egea ülkemizde de popüler araçlar arasında yer alıyor. Fiyat performans açısından oldukça tercih edilen bir araç modeli olan 'Egea teknik özellikleri neler' sorusu gün içinde arama motoru üzerinden aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Fiat Egea ne kadar yakıyor? İşte bu sorunun yanıtı…

FİAT EGEA TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELERDİR? FİAT EGEA NE KADAR YAKIYOR?

95 beygir benzinli bir model olan 2019 Fiat Egea 6 ileri şanzımana sahiptir. Modelden modele değişiklik gösteren Egea'nın Şehir içi benzin yakması 7.7 litreden 4.5 litreye kadar değişiklik gösteriyor.

Tasarım

8 farklı renk seçeneği ile satışa sunulan Egea, dinamik bir tasarıma sahip. Öte yandan farklı renk ve tip özelliklerine sahip 5 farklı iç döşeme seçeneği de alternatifler arasında bulunuyor.

Motor

1.4 ve 1.6'lık benzin modellerinin yanı sıra 1.3 ve 1.6'lık dizel modelleri de bulunan Fiat Egea, modelden modele otomatik şanzıman ve otomatik vites seçenekleri de bulundurmaktadır.