Ford Fiesta 2019 teknik özellikleri neler? Ford Fiesta ne kadar yakıyor?

Henry Ford tarafından ABD'de de 1903 yılında kurulan ve günümüzün en büyük otomobil şirketlerinden olan Ford Motor Company, 6 kıtada 200 pazarda araç üretip dağıtmaktadır. Otomobil sektöründe oldukça köklü bir geçmişi olan Ford Motor Compony, Fiesta serisiyle tam bir fiyat performans aracı planlamış ve satış rakamları ile de bu planı tutturduğunu göstermiştir. Ülkemizde de oldukça tercih edilen bu modelin teknik özellikleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Biz de Sabah.com.tr olarak sizler için 'Ford Fiesta teknik özellikleri neler' sorusunun yanıtını hazırladık…
Ford Fiesta 2019
1.0 lt Ecoboost
* Motor: 1.0 lt 100 PS 170 nm tork (turbo benzinli)
* Şanzıman: 6 ileri Otomatik
* Performans: 0-100 km/s: 12.2 saniye – Maksimum hız: 180 km/s
* Yakıt Tüketimi: Şehir içi / Şehir Dışı / Ortalama / Co2: 6.9 / 4.2 / 5.2 / 118 g/km
* Boyut: Uzunluk / Yükseklik / Genişlik: 4040 mm / 1476 mm / 1735 mm
* Bagaj Hacmi: 292 lt
* Boş Ağırlık: 1206 kg
1.5 lt TDCi