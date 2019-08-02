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Araç kliması bakımı nasıl yapılır? Araç kliması neden soğutmaz? Klima ömrü nasıl uzatılır?

periyodik bakımları kadar klima bakımı da önemli konudur. Sıcak havaların gelmesiyle birlikte aktif kullanılan klima bakımlarını düzenli yaptırmak hem yakıt tasarrufu hem de daha etkili çalışması açısından oldukça önemlidir. bakımları nasıl ve ne zaman yapılmalıdır?

Giriş Tarihi: 2.8.2019 11:12 Güncelleme Tarihi: 2.8.2019 11:14
Araç kliması bakımı nasıl yapılır? Araç kliması neden soğutmaz? Klima ömrü nasıl uzatılır?

Yaz sıcakları geldi çattı. Bu yüzden araç kliması, seyahat ederken konfor odaklı konulardan birisidir. Bu yüzden kışın üşümemek, yazın da aşırı sıcak havada terlememek için klima bakımlarını düzenli yaptırmak gerekir. periyodik bakımları kadar klima bakımı da önemli konudur. Araçlarımızda düzenli olarak kullandığımız klimaların sorun çıkarmadan çalışması için belirli zamanlarda klima bakımlarının yapılması gerekmektedir. Klima bakımı yaptırmak ciddi oranda yakıt tasarrufu sağlamaktadır. klima bakımı nasıl ve ne zaman yaptırılır? Klima bakımı nerelerde yaptırılır? Klima ömrünü uzatmak için neler yapılmalıdır? İşte detaylar...

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Araç kliması bakımı nasıl yapılır? Araç kliması neden soğutmaz? Klima ömrü nasıl uzatılır?
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