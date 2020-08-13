Alman Araba Markaları - Alman Araba (Otomobil) Modelleri, Sıralaması ve Listesi

Yeni bir araç almaya karar veren kişiler ilk olarak alacağı marka arabayı kesinleştirerek o yönde araştırmalara girmektedir. Alman araba markaları da bu noktada sıkça tercih edilir. Alman araba modelleri arasında oldukça lüks ve muhteşem özellikleri bulunan araçlar vardır. BMW ve Audi bunların başında yer alır. Alman araba modelleri listesi ve sıralaması için aşağıda yer alan detaylara göz atabilirsiniz. İşte Alman araba markaları listesi!
ALMAN ARABA MARKALARI
Alman araba markalı araçlar oldukça önemli özelliklere sahiptir. Günümüzün en önemli ulaşım araçlarından birisi olan otomobil alımında en çok Alman araba modelleri tercih edilir. Alman araba modellerinin tamamı da bu noktada otomobil tutkunları tarafından sıkça araştırılan konulardan bir tanesi olarak karşımıza çıkar.
Audi Kuruluş Yılı: 16 Temmuz 1909
Kurucu: August Horch
Kurulan Yer: Zwickau, Almanya
BMW Kuruluş Yılı : 7 Mart 1916 Kurucu : Franz Josef Popp Kurulan Yer : Münih, Almanya
Mercedes - Benz
Kuruluş Yılı: 1926
Kurucu: Karl Benz ve Gottlieb Daimler
Kurulan Yer: Almanya
Volkswagen
Kuruluş Yılı: 28 Mayıs 1937
Kurucu: Alman Otomotiv Birliği
Kurulan Yer: Berlin, Almanya
Skoda
Kuruluş Yılı: 18 Aralık 1895
Kurucu: Vaclav Laurin ve Vaclav Klement
Kurulan Yer : Mladá Boleslav, Çekya
Opel
Kuruluş Yılı: 21 Ocak 1862
Kurucu: Adam Opel
Kurulan Yer: Rüsselsheim, Almanya
Seat
Kuruluş Yılı: 9 Mayıs 1950
Kurucu: Fiat - Instituto Nacional de Industria
Kurulan Yer : Barselona, İspanya
Porsche
Kuruluş Yılı: 25 Nisan 1931
Kurucu: Ferdinand Porsche
Kurulan Yer: Stuttgart, Almanya