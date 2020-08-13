Alman Araba Markaları - Alman Araba (Otomobil) Modelleri, Sıralaması ve Listesi

Yeni bir araç almaya karar veren kişiler ilk olarak alacağı marka arabayı kesinleştirerek o yönde araştırmalara girmektedir. Alman araba markaları da bu noktada sıkça tercih edilir. Alman araba modelleri arasında oldukça lüks ve muhteşem özellikleri bulunan araçlar vardır. BMW ve Audi bunların başında yer alır. Alman araba modelleri listesi ve sıralaması için aşağıda yer alan detaylara göz atabilirsiniz. İşte Alman araba markaları listesi!

ALMAN ARABA MARKALARI

Alman araba markalı araçlar oldukça önemli özelliklere sahiptir. Günümüzün en önemli ulaşım araçlarından birisi olan otomobil alımında en çok Alman araba modelleri tercih edilir. Alman araba modellerinin tamamı da bu noktada otomobil tutkunları tarafından sıkça araştırılan konulardan bir tanesi olarak karşımıza çıkar.

Audi

BMW

Mercedes – Benz

Volkswagen

Skoda

Opel

Seat

Porsche

Audi Kuruluş Yılı: 16 Temmuz 1909

Kurucu: August Horch

Kurulan Yer: Zwickau, Almanya

BMW Kuruluş Yılı : 7 Mart 1916 Kurucu : Franz Josef Popp Kurulan Yer : Münih, Almanya

Mercedes - Benz

Kuruluş Yılı: 1926

Kurucu: Karl Benz ve Gottlieb Daimler

Kurulan Yer: Almanya

Volkswagen

Kuruluş Yılı: 28 Mayıs 1937

Kurucu: Alman Otomotiv Birliği

Kurulan Yer: Berlin, Almanya

Skoda

Kuruluş Yılı: 18 Aralık 1895

Kurucu: Vaclav Laurin ve Vaclav Klement

Kurulan Yer : Mladá Boleslav, Çekya

Opel

Kuruluş Yılı: 21 Ocak 1862

Kurucu: Adam Opel

Kurulan Yer: Rüsselsheim, Almanya

Seat

Kuruluş Yılı: 9 Mayıs 1950

Kurucu: Fiat - Instituto Nacional de Industria

Kurulan Yer : Barselona, İspanya

Porsche

Kuruluş Yılı: 25 Nisan 1931

Kurucu: Ferdinand Porsche

Kurulan Yer: Stuttgart, Almanya