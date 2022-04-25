Doğru lastik yakıt tüketimini düşürüyor

LASTİKve araç bakımı yakıt ekonomisi sağlamak için kritik bir öneme sahip. Düşük ya da yüksek lastik basıncı aracın yolla temas yüzeyini değiştireceği için yakıt tüketimini düşürmede olumsuz bir etkiye sahip. Bu olumsuz etkiyi ortadan kaldırmak için lastik basıncını düzenli olarak kontrol ederek, yakıt tasarrufuna olumlu etki edecek basınç değişimlerine erkenden müdahale edilebilir. Lastik yuvarlanma direncinin yakıt tüketimini aşağı çekmede yüzde 20'ye varan oranlarda etkisi olduğunu belirtip, yuvarlanma direncinin düşük olduğu lastikleri seçmenin yakıt tüketimini azaltma konusunda olumlu etkileri olacağı belirtiliyor. Lastik bakımının yanında yeni lastik seçimi de önemli.Uygun hava basıncında şişirilmiş bir lastik, daha düşük yuvarlanma direnci gösterir. Daha düşük yuvarlanma direnci de daha az yakıt tüketimi anlamına gelir. Lastik basıncı düştüğünde yuvarlanma direnci artacağı için, sürtünmeden dolayı yakıt tüketimi de artar. Nitrojenle şişirilmiş lastiklerde basınç kaybı, hava ile şişirilmiş lastiklere göre 4 kat daha yavaştır. Bu da lastiklerin nitrojen gazı ile şişirildiğinde, daha uzun süre doğru basınç değerinde seyahat edileceği ve dolayısıyla daha az yakıt tüketileceği anlamına gelir. Kirlenmiş yağ ve yakıt filtreleri motorun optimum şekilde çalışmasını engelleyeceği için yakıt tüketimini artırır. Bakımı yapılmış bir klima sistemi araç motorunu zorlamadığı için yüksek yakıt tüketimini önler.YAKIT tüketimini düşürmenin bir başka yöntemi de sürücünün sürüş karakterini değiştirmesi. Daha sakin bir sürüş stili benimsemek, gaza ve frene sert dokunuşlar yapmamak, ani hızlanmadan kaçınmak çok daha uzun mesafeler kat etmenizi ve çok daha fazla yakıt ekonomisi yapmanızı sağlar.