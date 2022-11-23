Giriş Tarihi: 23.11.2022 13:23 Son Güncelleme: 23.11.2022 13:35

Son dakika | TOGG konusunda flaş açıklama: 86'sı yerli

Son dakika TOGG haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamalarda seri üretim bandını aktif hale getiren ve yakında satış aşamasına geçecek olan yerli otomobil TOGG hakkında önemli bilgiler verdi. Varank "Togg'un 115 tedarikçisinden 86'sı yerlidir. Fikri mülkiyet hakları yüzde 100 bize ait olduğu için bu yerlilik oranlarını çok daha yukarılara taşıyabilmek yine bizim elimizde" dedi.

Son dakika TOGG haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminde, pandemiye rağmen sanayide 1 milyon ilave istihdam oluşturduklarını belirterek, "Türkiye'de hala fabrika kurulmadığını, üretim yapılmadığını iddia eden varsa, ben kendilerini Türkiye'nin dört bir tarafındaki OSB'lere, Endüstri Bölgelerine, Sanayi Sitelerine davet ediyorum." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2023 yılı bütçesinin sunumunu yapan Varank Yerli otomobil TOGG ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.