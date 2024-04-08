Çin’den yeni bir model daha geliyor

Çinli otomobil markası Chery'nin premium markası Jaecoo Türkiye'ye giriş yapmaya hazırlanıyor. Markanın ilk şehirli off-road modeli Jacecoo 7, yılın ikinci yarısında satışa sunulacak. Jaecoo'nun ilk SUV modeli olan Jaecoo 7, yeni off-road deneyimi iddiasıyla geliyor. Sürüş destek sistemleriyle otoyoldaki konforu arazinin zorlu şartlarına taşıyan model, karakteristik "tetris formlu" farları köşeli dış tasarım hatları ve gizli kapı kolları ile dikkat çekiyor. Yeni nesil şehirli bir arazi aracı olarak Jaecoo'nun tescilli teknolojisi ARDIS (Tüm Yollarda Sürüş Akıllı Sistemi) yedi farklı sürüş senaryosunda şehir içi, banliyö, otoban, kum, su, kar, çamur, koşullarında kullanıcılara her türlü sürüş koşulunda sürüş deneyimi sağlıyor. Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan, ilk aracı lanse ettikten sonra Jaecoo'nun diğer modellerine de de hızlıca konsantre olacaklarını söyledi.