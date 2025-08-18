Hedef elektriklide yüzde 8.1 pazar payı

Türkiye otomotiv pazarında elektrikli araçlar segmentinde büyük bir rekabet yaşanıyor. Temmuzda bin 362 adetlik elektrikli araç satışıyla yüzde 7.9'luk pazar payına ulaşan Citroen, elektrikli araç segmentinde üçüncü sırada yer aldı. Son iki ayda toplam 3 bin 831 adet satış gerçekleştiren markanın bu performansında yeni C3 ve C3 Aircross modelleri etkili oldu. Markanın elektrikli araçlarda ortaya koyduğu yükselen performansını değerlendiren Citroën Marka Direktörü Bora Duran, "Marka olarak temmuzda elektrikli araç pazarında üçüncü olarak podyuma çıktık. C3, C3 Aircross, C4 ve C4 X'in elektrikli versiyonlarıyla toplam pazarın içerisinden yaklaşık 8.1'lik bir pay elde etmeyi planlıyoruz. Elektrikli araç satışımız hali hazırda bu modellerle beraber hızlanırken markamız bunun yanında ticari tarafta da özellikle Berlingo ile çok baskın olarak devam ediyor" dedi.