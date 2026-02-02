Otomobilin icadının 140’inci yılı

2026'DA otomobilin icadının 140'ıncı yılı kutlanıyor. Carl Benz 1886'da otomobil (Motorwagen) patentini tescil ettirip, Gottlieb Daimler de kısa bir süre sonra motorlu arabasını (Motorkutsche) ürettikten sonra, Mercedes-Benz'in otomobil yolculuğu 140 yıl önce başladı. 140'ıncı yıl dönümü, markanın tarihindeki en büyük ürün lansman programı ile başladı. Yeni S-Serisi'nin dünya prömiyeri ile geçen hafta gerçekleşti. Önümüzdeki iki yılda ise 40'tan fazla yeni model piyasaya sürülecek.

YÜZDE 50'Sİ YENİLENDİ

Dünyanın en çok satan lüks sedanı Mercedes-Benz S Serisi'nin yüzde 50'sinden fazlasını oluşturan yaklaşık 2 bin 700 bileşen tamamen yeni güncellendi ya da baştan tasarlandı. 8 ve 6 silindirli motorlardan 6 silindirli dizel motorlara ve plug-in hibrite kadar, çok çeşitli motor seçeneğine sahip.