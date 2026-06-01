Otomotiv sektörü yeniden doğuyor

Yaklaşık 140 yıllık bir geçmişe sahip otomotiv sektöründe değişim rüzgarı yaşanıyor. Elektrikli ve otonom araçlar sektöre damga vuruyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Yönetim Kurulu Başkanı ve Borusan Otomotiv CEO'su Hakan Tiftik, sektördeki değişime farklı bir pencereden bakıyor. Tiftik'e göre önümüzdeki 10 yıl, otomotiv sektörü için sadece bir değişim değil, köklü bir yeniden doğuş dönemi olacak. Tiftik ODMD Dergisi'ne verdiği röportaj da şunları anlattı: "2030'lu yıllara doğru ilerlerken endüstrimiz; tam otonom sürüş teknolojilerinin olgunlaştığı, araçların birer ulaşım aracı olmaktan çıkıp 'tekerlekli akıllı yaşam alanlarına' dönüştüğü bir evreye geçiyor. Geleneksel üretici kimliği, yerini mobilite sağlayıcısı kimliğine bırakacak. Bu süreçte en büyük kırılma, donanımın yerini yazılım ve veri yönetiminin almasıyla yaşanacak.

YAPAY ZEKÂ MÜHENDİSLERİ

Geleceğin araçları, şehirlerin akıllı trafik ağlarıyla ve birbirleriyle sürekli iletişim hâlinde olan, kendini güncelleyen yaşayan organizmalar hâline gelecek. Bu durum, tedarik zincirinden satış sonrası hizmetlere kadar tüm paydaşların iş modellerini kökten sarsacak ve yeniden şekillendirecektir. Önümüzdeki 10 yılda sektörümüzün en değerli çalışanları, yazılım geliştiriciler, veri bilimciler, siber güvenlik uzmanları ve yapay zekâ mühendisleri olacak. Geleneksel mühendislik yetkinliklerinin yeni nesil dijital yeteneklerle harmanlandığı bu döneme bugünden yatırım yapan, zihniyet dönüşümünü tamamlayan şirketler küresel rekabette bayrağı taşıyacak."