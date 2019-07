For Honor sistem gereksinimleri neler? For Honor kaç GB yer kaplıyor?

Ubisoft'un zamanında çok ses getiren ancak şu günlerde eskisi kadar oyuncu kitlesi kalmamış oyunlarından bir tanesi olan For Honor, gerek hikaye yapısıyla gerek çevrimiçi özellikleriyle dikkatleri çeken bir oyun olarak akıllarda kaldı. Özellikle bu hafta Epic Games'te oyunun ücretsiz olmasından kaynaklı olarak oyun severler tarafından 'For Honor sistem gereksinimleri neler' sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, For Honor kaç GB yer kaplıyor? İşte bu soruların yanıtları…

FOR HONOR MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

İşletim sistemi: Windows 7, Windows 8.1, windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i3-550 | AMD Phenom II X4 955 veya daha bu özelliklere eş

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX660/GTX750ti/GTX950/GTX1050 – 2 GB VRAM veya daha yüksek | AMD Radeon HD6970/HD7870/R9 270/R9 370/RX460 – 2 GB VRAM veya daha fazla

Bellek: 4 GB

Çözünürlük: 720p ~30FPS

Grafik ayarları: Düşük

VSync: Yok

FOR HONOR ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

İşletim sistemi: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)

işlemci: Intel Core i5-2500K | AMD FX-6350 veya daha yüksek

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX680/GTX760/GTX970/GTX1060 – 2 GB VRAM veya daha fazla | AMD Radeon R9 280X/R9 380/RX470 – 2 GB VRAM veya daha fazla

Bellek: 8GB

Çözünürlük: 1080p@ ~60FPS

Grafik ayarları: Yüksek

VSync: Yok