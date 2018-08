BUGÜN NELER OLDU

Yıl 2012. Cılız bedenine tezat bir kararlılıkla sıktığı yumruğu ile İsrail askerine kafa tuttuğunda sadece 11 yaşındaydı. Annesini gözaltına almak isteyen askerlerin karşısına korkusuzca dikilmişti. Kameralar tarafından yakalanan görüntü dünyanın dikkatini çekti. Üç yıl sonra 14 yaşındayken bu kez abisini bir türlü bırakmayan askerin kolunu tüm gücüyle ısırırken görüntülendi. Batı Şeria 'daki Nebi Salih köyünün cesur kızı Ahed Temimi , geçen yıl İsrail askerine tokat attığı gerekçesiyle evinden alınarak tutuklandı ve sekiz ay askeri cezaevinde kaldı. Ahed Temimi dört yaşından beri işgal altındaki topraklarda, 600 haneden oluşan köyünde ailesiyle birlikte yaşamını sürdürüyor. Her cuma gerçekleşen Ayrım Duvarı ve İsrail yerleşimlerine karşı düzenlenen protesto lar hayatının bir parçası. Bu durumu "Çocukluğumu, diğer çocuklar gibi yaşayamadım" diyerek özetliyor. Anne ve babası direnişin önde gelen isimlerinden. Evin tek kızı. İki de abisi var. 14 yaşındayken İsrail askerlerinin elinden kurtarmaya çalıştığı abisi Waed, şimdi 22 yaşında. Askerlere taş attığı için halen cezaevinde tutuluyor.Temimi'nin hayali doğduğu topraklarda her türlü işgalin sona ermesi ve özgürce yaşayabilmek. Bu hayalinin gerçekleşmesi için İsrail askerine karşı direnmekte kararlı. "Korku nedir bilmiyorum. İsrail askerlerine defalarca karşı koydum. Saldırıya uğradım, plastik mermiyle yaralandım. Ama her defasında dönüp protesto gösterilerine katılmaya devam ettim. Benim de haklarım var. Hayatım boyunca buna inandım." Kıvırcık sarı saçlarıyla ünlü 17 yaşındaki Temimi, Filistin direnişinin günümüzdeki sembol isimlerinden. "Bana Filistin'in dişi aslanı diye sesleniyorlar" deyip devam ediyor: "Bu durumdan şikayetim yok, mutluyum. Sembol olmak gibi bir amacım, isteğim olmadı ama bu şekilde Filistin'in yaşadıklarını tekrar gündeme gelmesine yol açtıysam ne mutlu bana. Ben tek değilim. Filistin'de birçok kahraman var. Hepsinin hikayesi farklı. Hepsiyle gurur duyuyorum." Temimi, sekiz aydır kendisinden birkaç gün sonra tutuklanan annesiyle birlikte cezaevinde tutuluyordu. Bu süreçte neler yaşadığına ilişkin sorumuza şu yanıtı veriyor: "Sürekli sorgulandım, aşağılandım. Dinlenmeme asla izin vermediler. Her gün 12-14 saatimi soruşturmayı yürütenlerle geçiriyordum. Sürekli koğuşumu değiştirdiler. Bu da beni kötü yönde etkiledi. Annemi, beni ziyarete geldiğinde tutukladılar. Aynı bölümde ama ayrı hücrelerde tuttular. Konuşmamıza bile izin vermediler."Temimi ve annesinin serbest kalacağı gün ailesi, medya mensupları ve destekçileri dışarıda kendisini bekliyordu. "Gördüğünüz manzara karşısında neler hissettiniz?" diye soruyoruz, "İnsanların beni karşılamak için geldiklerini gördüğümde çok mutlu oldum. Ama bu tam bir mutluluk değildi. İçlerinde abimin de bulunduğu yüzlerce kişiyi arkamda, cezaevinde bırakmıştım. Bu yüzden bütün aktivistlere sesleniyorum: İşgalin gerçek yüzünü tüm dünyaya göstermek için daha fazla efor harcamalıyız" diye anlatıyor hissettiklerini. Temimi gibi birçok genç ve çocuk cezaevlerinde tutuluyor. İnsan hakları örgütlerinin verdiği rakamlara göre cezaevinde 16 yaşın altında 49 çocuk bulunuyor. Her yıl 500 ile 700 arasında rüştünü ispat etmemiş genç gözaltına alınıyor. Birçoğuna yöneltilen suçlamalar askere taş atmak, protesto gösterilerine katılmaktan ibaret. Temimi'nin geleceğe ilişkin planı hukuk okumak. Cezaevindeyken de bir tek bu planını hayata geçirememekten korkmuş: "Ccezaevinde kalıp eğitimime devam etme fırsatını kaçırmaktan çok korktum. Şimdiki amacım üniversitede hukuk okumak ve mezun olduktan sonra da işgale karşı dava açmak. Cezaevindeyken de Filistin Yasama Konseyi üyesi, insan hakları savunucusu Khalida Jarrar'dan hukuk dersleri aldım." Temimi, Filistin halkının yasal haklarını elde edebilmesi için gösterilen direnişe tam destek veriyor. "Silahlı ya da silahsız..." diyor.Temimi, serbest kaldığında kendisini ilk arayandan biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'dı. "Erdoğan aradığında çok mutlu oldum. Kendisine teşekkür ettim" diyen Temimi'nin Türk halkına da bir mesajı var: "Türkleri çok seviyorum. Her zaman bizim yanımızda olduklarını biliyoruz. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ve özgür Filistin için bize daha fazla destek vermelerini istiyorum. Birkaç yıl önce bana ödül verdiğinizde de çok mutlu olmuştum. Ne kadar teşekkür etsem az."