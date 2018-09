İstanbul’un rengarenk taksileri

"Abi bu turkuaz taksilerin hepsi elektrikli ama çok pahalıymış", "Yok be oğlum senin dediğin siyah taksiler, turkuazın sarıdan farkı yok sadece kredi kartı geçiyor", "Ee, ben geçen gün sarı taksiye bindim onda da kart geçiyordu nasıl olacak bu iş"...

İstanbul sokaklarında son zamanlarda sarı haricinde farklı renkte taksiler görmeye başladık; turkuaz ve siyah taksiler.

Aslında bu proje başlayalı neredeyse bir yıl oldu. Fakat son UBER tartışmalarının ardından İstanbul'un yeni taksileri projesi daha da bir hız kazandı. Ancak hala bir kafa karışıklığı, bilgi eksikliği de yok değil... Öyle ki hangi ortamda renkli taksi muhabbeti açılırsa girişte belirttiğimiz türden doğru yanlış cümlelerle karşılaşmamız olası.

Biz de bu kafa karışıklığını gidermek için kolları sıvadık. Bu renk renk taksilerin birbirinden farkı nedir, ücretler nasıldır, kaç adettir, elektrikli araçlar mıdır, sarı taksilerin devri sona mı erdi gibi tüm merak ettiğimiz soruları İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkan Vekili Veli Yurt'a yönelttik.

Son tahlilde karşımıza hayli aydınlatıcı bir tablo çıktı.



- Siyah ve turkuaz taksiler projesi fikirsel anlamda ne zaman başladı?



-Siyah ve turkuaz taksi projesi, 2017 Eylül ayında Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) kararı ile başladı.



- UBER ile sarı taksi gerginliğinin bir sonucu mudur bu yeni taksiler?



- Bu projenin, bahsi geçen ABD menşeili bir firma ile taksici esnafının arasındaki gerginlikle hiçbir ilgisinin olmadığını açık bir şekilde söyleyebiliriz. Siyah ve turkuaz taksi projesi her ne kadar UKOME kararı ile 2017 yılında çıksa da bunun evveliyatı da var. Altyapı çalışması 2009'da İstanbul Taksiciler Esnaf Odamız ile İBB'nin ortaklaşa bir çalışmasıyla başlamıştır.



- Siyah ve turkuaz taksiler UBER standartlarındadır diyebilir miyiz?



- Siyah taksiler XL diye tabir ettiğimiz Vito türü minibüsler ile yapılmaktadır. Bahsedilen korsan taşımacılık yapan araçlardan daha konforlu ve daha eğitimli şoförler kullanıyor. O bakımdan mukayese etmenin bile doğru olmadığına inanıyorum.



- Son zamanlarda, özellikle UBER tartışmalarından sonra İstanbullu taksicilerin imajı hayli sarsılmıştı, bu girişim söz konusu imajın düzeltilmesinde fayda sağladı mı?



- Zaten İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Denetleme Ekipler Amirliği ile birlikte her gün İstanbul'un önemli noktalarında uygulamalar yaparak içimizdeki yanlış kişileri temizlemeye çalışıyoruz. Diğer taraftan da gerek araç kalitesini gerekse şoför kalitesini yükseltmek için İBB ile koordineli bir şekilde taksici esnafını da zor duruma sokmayacak şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu birdenbire olacak bir proje değil, zaman içerisinde sizler de göreceksiniz ki gerek araç kalitemiz gerekse hizmet kalitemiz artacaktır.



- Araçların segmenti yükseliyor, verdiği hizmet artıyor. Peki ya şoförlerde durum nedir, bu yeni taksilerde direksiyon başına geçecek şoförler neye göre belirleniyor, herhangi bir eğitim veriliyor mu?



- Daha önce takside çalışmış veya hala takside çalışmaya devam eden kişilerin arasından sicili temiz kişilere, İBB tarafından toplu taşıma kartı verilen şoför arkadaşlarımız bu araçlarda çalışacak. Bundan sonraki süreçte bu işe yeni başlayacak kişiler elbette bir eğitime tabi tutulacak bu eğitim de İBB'ye bağlı Toplu Ulaşım Müdürlüğü tarafından verilecek. Eğitim sonunda sınava tabi tutulan ve kazanan kişiler bu araçlarda şoför olarak çalışabilecek. Bundan sonra asla elini kolunu sallayan "Ben bugün taksiye çıkıp çalışayım" diyemeyecek.



- İstanbul'un yeni taksilerine binen müşterilerin tepkileri nasıl, memnuniyet seviyeleri ne düzeyde?



- Siyah ve turkuaz taksilere binen müşterilerin yüzde 95'i memnun. Memnun olmayan yüzde 5'in gerekçesi ise fiyatların sarı taksilerden yüzde 15 fazla olmasıdır. Onun dışında hizmet ve araç kalitesinden asla memnun olmayan müşteri yok.

BUGÜN NELER OLDU