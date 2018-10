Her gece yatakta gizli gizli ağlardı

BUGÜN NELER OLDU

"İtirazım var" diye isyan ederken, "boş yere koşarken hayat yolunda" yalnız olmadığı hissettirir dinleyene. "Bir kadın tanıdım çok ağlıyordu, teselli verecek dost arıyordu" diye başlarken hikayesini anlatmaya; kendisine atfettiğimiz 'ağır abi' şiarının altında, memleketin tanıdık, bildik erkek bakışından başka türlü bir yüreği olduğunu sezdirir. "Esrarlı gözler"in dünya diline tercümesine yapmak, efkarlı ruhlara yürek yelpazesi olmak onun işidir bu topraklarda. Tabii ki önceleri sadece, dünyada eşi benzeri olmamış bir hayran kitlesine, 'öz evlatları'na; son dönemlerinde ise her kesimden insana 'baba'lık etmiş Müslüm Gürses 'ten bahsediyoruz. Talihin ona tahsis ettiği zorlu ve zorunlu mıntıkadan ayrılalı altı yıl oldu... Yıllardan beri herkesin "film gibi" dediği hayatı sonunda gerçekten sinemaya uyarlandı. Gözlerinin önünde babasının, annesini ve kardeşini öldürmesi, geçirdiği trafik kazasından sonra öldü diye morga kaldırılması, çocukluğunda sinema perdesinde görüp âşık olduğu kadınla yıllar sonra kaderin kurguladığı çok usta bir oyunla tanışıp evlenmesi, konserlerinin bir tür 'Müslüm ayini' gibi geçmesi, kemendini öteki aleme atmadan kısa bir süre önce yıllarca kendisini ve kitlesini hor gören meşhur 'entelektüel camiaya' da müzik ve samimiyet dersi vermesi... Ve bütün bunların hepsinin 57 dünya yılına sığdırması... Timuçin Esen 'in Müslüm Gürses'i, Zerrin Tekindor 'un eşi Muhterem Nur 'u oynadığı Müslüm filmi nihayet önümüzdeki hafta vizyona giriyor. Film öncesi, Gürses'in hayat arkadaşı, can yoldaşı Muhterem Nur'la filmi, Muhterem- Müslüm aşkının bilinmeyen detaylarını ve Türkiye 'nin en büyük müzik fenomeninin derin sırlarını konuştuk...Ben bu kadarını beklemiyordum. Nasıl çalışmışsa, yönetmen ve bütün ekip nasıl başardıysa ben Müslüm'ü gördüm karşımda. Yürüyüşü, bakışı, el hareketleri, tüm tavırları Müslüm olmuş. Filmin geneli de süper.- Önceleri ısınamadım. Çünkü Müslüm Gürses arabeskini söylemek zordur. Çok kendine has bir sesi ve tarzı vardır Müslüm'ün. Bunda yılların getirdiği birikim var tabii. Müslüm yaşadığı her şeyi, acıyı, hüznü, neşeyi sesine sırlamış bir adam. O kimyayı herkesin yakalaması çok zor. Timuçin'in de sesi güzel. Ama başka bir janrın sesi. Film ilerledikçe, sese de ısındım. Çünkü Timuçin Müslüm olmayı o kadar güzel başarmış ki... O da oturuverdi bende.- "Zerrin, sen ben olmuşsun" dedim. Benim hareketlerim, benim konuşmam, benim bakışım. Gençliğimdeki saç modelim... Müthiş bir iş çıkarmış. İnsanın kendini izlemesi bir filmde çok heyecan verici. Herkesin yaşayacağı bir deneyim değil hayattayken. Müslüm hayatta olsa, bu filmi çok beğenirdi. Kolay kolay beğenen bir insan olmamasına rağmen. Öyle bir insandı ki, muhteşem şarkılar gelirdi kendisine. İnanın, içine sinmezse söylemezdi. O, bir yerinde kendine göre olmayan bir şeyler olduğunu hisseder ve söylemezdi. Bu yüzden çok tartıştığımız olurdu. Ben beğenirdim şarkıyı, "Söyle" derdim. Kabul etmezdi. Kolay beğenmezdi ama ukala da değildi.- Evet, çok sık klasik müzik dinlerdi. Hatta neredeyse hep klasik müzik dinlerdi. Ruhunu dinlendirdiğini, onu başka alemlere götürdüğünü söylerdi. 10 yıl özel nota dersi aldı. Ama nota onun içindeydi. Ruhu çok yorgundu, yaralıydı. Pek belli etmezdi ama ben hissederdim haliyle. Hayat arkadaşım, kardeşim, eşim. Her şeyimdi o benim. Televizyonla arası yoktu ama doğa belgeselleri izlerdi. Hep bir dünyadan kopma isteği, huzur arayışı içindeydi. Şakacı tarafıyla gizlerdi bu halini.Naif halini böyle gizlerdi. Oysa çok munisve duygusal bir insandı. Hayvanlara çokdüşkündü. Evden çıkardık, kapımızın önündebir kedi yavrusu vardı. Ben yanına yaklaşıp okşardımkediyi. O kendi ağır üslubuyla ama çoksevecen, "Nasılsın kedi kardeş?" diye sorardı.İnsanmış gibi konuşurdu hayvanlarla. "Şunungözlerine bak Muhterem" derdi bir hayvanıseverken. İnsana nasıl davranıyorsa hayvanada, doğaya da aynı incelikle davranırdı. Doğayıizlemeye, izlerken düşünmeye bayılırdı. Öylekara cahil bir adam değildi.- Gerçekten öyleydi. İnsanlara yardım etmeyiçok severdi. Hatta sevmek değil bunu görevbilirdi. "Bak Muhterem şunun, şunun şöyle birihtiyacı var. Bizde varsa yardım etmek boynumuzunborcu" derdi. Az konuşur, öz konuşurdu.Paraya eli değmezdi, paradan anlamazdı.Ama arkamdan o beni yönetmiştir bir anlamda."Plak için şirketten şu miktarı alacaksın"derdi, ben alırdım. Parayla muhatap olmazdı.O bana para hesabı sormazdı asla. Cebinde 50-100 lirası olurdu en fazla. Onun hesabını dao bana verirdi. Biz birbirimizi bulduk. O tuttuelimden beni ayağa kaldırdı, ben tuttum onukaldırdım. İkimiz kendimizi yeniden inşa ettikve biz olduk. Hâlâ alışamadım yokluğuna.Biz onunla bir bütündük, kendimi hiçkalmış gibi hissediyorum. İlginçtir bir yaşamahırsım var benim. Ama onu çok özlediğim, özlemektenhayata katlanamaz olduğum zamanlardada "Allah'ın bir an önce alcanımı" diye dua ediyorum.SESİ ACILARLA PİŞMİŞTİ- Öyle bir şey söylediniz ki, benimde amacım bu. Nasıl bir kadersebu, Müslüm gitti ama bana yineo bakıyor biliyor musunuz? Onunvaktiyle yaptığı işler bana bakıyor,geçindiriyor, mutlu ediyor. Amatabii ki, ondan sonra pek çok insanaramaz sormaz oldu. Uzaktan uzağanasılsın diyorlar ama aynı şeydeğil. Benim kendi arkadaşlarımbile bize geldiklerinde beni unutup Müslüm'lekonuşurlardı. Hatta Müslüm, "Muhterem'iyalnız bırakmayın" diye tatlı tatlı çıkışırdı arkadaşlarıma.Evimizin merkezi O'ydu.- Mesela yorgun da olsa, mutlu da görünse;geceleri bana çaktırmamaya çalışarak yastığakapanıp ağlardı sessiz sessiz. Fark ettiğimi bellietmezdim. Üzerine örtme bahanesiyle yaklaşırdım.Başını, gözlerini saklardı benden.- Silinir mi! Babasına kırgındı ama yine deona bahçeli bir ev almıştı. Bir araya getirdimyıllar sonra onları. Alın yazısı bu. O yazıdaonun eşini ve çocuğunu öldürmesi varmış.Böyle olmuş. Ama ne olursa olsun Müslümiçin kolay atlatılabilecek bir travma değildi.O'nun sesi bütün bu acılarla, yoksullukla, kainataderin bakmanın getirdiği bir olgunluklapişmişti. O yüzden sevdi Türkiye onu.- Bu ikimizin tatlı bir planıydı aslında. Bunu düşündük. Öyle kabul ettik ve seçtik o şarkıları, o çalışmaları. Hatta bir ara Müslüm Gürses'le, arabeskle birlikte eşit derecede hor görülen bu kitle, bu çocuklar "Baba, bizi niye bıraktın" diye üzüldüler. Müslüm onlara, "Ben bir yere gitmedim. Aksine sesimizi daha fazla insana duyurduk" dedi. Müslüm her şeyin farkındaydı. Arabeskin en hor görüldüğü zamanlarda bile, bu entelektüel kitle Müslüm Gürses plağı çıkar çıkmaz alır, evlerinde gizli gizli, viskilerini yudumlayarak O'nu dinlerdi. Bu sırrı da sizinle paylaşayım!- "Hasret rüzgarları çok erken esti/Ayrıldık sevgilim doymadım sana..." Çok erken gitti Müslüm, Göksan Bey. Bazen bize nazar mı değdi diye düşünüyorum.