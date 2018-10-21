Milyarlık tasarımcılar

Lüks tüketime odaklanan dev holdinglerin teker teker tasarımcı markalarını satın almasına alışkınız. Fransız Arnault Ailesi'nin sahibi olduğu LVMH ve Pinault Ailesi'nin sahibi olduğu Kering'in moda dünyasında etkin olan tasarım markalarını teker teker satın aldıklarını biliyoruz. Ancak ne zaman ki yaklaşık iki hafta önce Forbes dergisinde ABD
'li tasarımcı Michael Kors
'un 2.1 milyar dolara İtalyan Versace modaevini satın aldığını okuduk, işte o zaman tüm moda dünyası için de bir şeylerin değişmeye başladığını daha iyi anladık. Demek ki sosyal medya sayesinde popülariteleri herkese ulaşan, akıllı iş modelleri yaratarak dünyanın dört bir yanında kendi butiklerini kurup akıllı bir büyüme modeli geliştirebilen tasarımcıların önü çok açık... Miuccia Prada
1913 yılında lüks moda markası Prada'yı kuran Mario Prada'nın torunu Miuccia Prada
, CEO'su olduğu şirketin dünyanın dört bir yanında büyümesini sağladı. Kız kardeşi Marina, erkek kardeşi Alberto ve lüks deri üreticisi kocası Patrizio Bertelli ise Prada şirketinin yüzde 80'ine sahip. Miuccia Prada, 1985 yılında naylondan ürettiği ve bu sene yeniden popüler olan çantaları sayesinde şirketinin büyük bir ivme kazanmasını sağladı. 1990'larda sahip olduğu dolaptan esinlenerek kurduğu Miu Miu
markası sayesinde daha genç jenerasyonlara ulaştı. Arka arkaya erkek giyim
, gözlük ve parfüm koleksiyonları yarattı. Lüks kavramından uzaklaşmadı ve aile şirketinin daha da güçlenmesini sağladı. Miuccia Prada ve eşinin toplam 4 milyar euro'luk bir serveti olduğu düşünülüyor Giorgio Armani
1934 doğumlu İtalyan tasarımcı Giorgio Armani
, 7.6 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin moda tasarımcısı. Modanın dışında ev dekorasyonunda da bir dünya markası olan Armani'nin dünyanın dört bir yanında otel ve restoranları da bulunuyor. Tıp eğitimini yarıda bırakan, askerden döndükten sonra vitrin düzenleyici olarak çalışan ve 11 yıl boyunca Nino Cerrutti için çalıştıktan sonra kendi kanatlarıyla uçmaya karar veren Armani, şirketini 1974 yılında kurdu. Ralph Lauren
1939 yılında dünyaya gelen ABD'li Ralph Lauren
'ın moda eğitimi yok. Brooks Brothers
'ta satış görevlisi olarak çalışmaya başlayan Lauren, 50 bin dolar borç aldı ve bir kravat koleksiyonu hazırlayarak hanedanlığını kurdu. Ardından bu kravatlarla kullanılabilecek gömlek ve ceketler tasarlamaya başladı. Sonra teker teker erkek giyim, kadın giyim ve ev dekorasyonu koleksiyonları hazırladı. Lauren'ın yaklaşık 7 milyar dolar serveti olduğu biliniyor. Dolce&Gabbana
Borçları, sivri dilli açıklamaları, koleksiyonlarının sürekli birbirinin aynısı olması nedeniyle eleştirilmesine rağmen 1.5 milyar dolarlık servete sahipler. Domenico Dolce ve Stefano Gabbana tarafından 1985 yılında kurulan şirket, kozmetik ve parfümden tutunda çeşitli firmalarla işbirliklerine kadar pek çok alanda hizmet veriyor. Valentino Garavani
1932 yılında dünyaya gelen İtalyan tasarımcı Valentino Garavani
, Paris'te moda eğitimi almış ve ilkokuldan itibaren modayla ilgileneceğini söyleyen nadir isimlerden. Balenciaga'da staj yapan ardından Kontes Jacqueline de Ribes'in hayalindeki elbiselerin çizimini yaparak cemiyet hayatına yaklaşan Garavani iki sene de Guy Laroche'un yanında çalıştı. 1960 yılında kendi markasını kurdu. Valentino modaevi dışında, Red, Valentino Spa ve Valentino Roma markalarının da sahibidir. Tasarımcının serveti 1.5 milyar dolar civarında.