Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Vahide Perçin: Kanseri kendim yaptım çünkü…

Şehrin karmaşından sonra ilaç gibi gelen yollardayım. Adana Havalimanı'ndan çıktım, Çukurova'nın sonsuzluk hissi veren kucağına bıraktım kendimi... Sağım solum portakal ağacı... Biliyor musunuz, portakal ağaçları tam da bu mevsimde, sanki yeni yılı karşılıyormuş gibi rengarenk... Neşe veriyor insana... Aralık camdan içeri giren mis gibi kokuyu yazarak anlatamam. Dakikalar boyunca tek bir ev, tek bir insan görmeden ilerliyoruz yollarda. Arada bir kamyonlar geçiyor yanımızdan hızla, kasaları tabii ki turuncuyla süslü... Ne zaman sonra deniz gibi uzanan portakal ağaçları bitiyor ve küçük bir köye ulaşıyoruz. Köyün başında oraların eskisi, kocaman bir çoban köpeği karşılıyor bizi... Dost muyuz düşman mıyız anladıktan sonra, öğlen uykusuna devam ediyor. Hayat sadece onun için değil, herkes için rahat ve huzurlu akıyor burada. İstanbul'u, koşturmayı çoktan arkamda bırakmış, kendimi Çukurova'nın büyüsüne kaptırmış haldeyim. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin bu verimli toprakların göbeğine kurulan setine gidiyorum. "Ne şanslılar burada çalıştıkları için" diye geçiriyorum içimden... Dizinin en özel isimlerinden Vahide Perçin'le buluşacağım. Set sakin... Farklı bir mekanda önemli bir sahne çekildiği için, muhteşem konağın gölgesinde telaşsız kahvelerimizi içiyoruz.