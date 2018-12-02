Yapay zeka, uydu fotoğraf larından sığınmacıları anında buluyor

BUGÜN NELER OLDU

Dünya yörüngesinde binlerce uydu bulunduğunu biliyor muydunuz? Bugün artık lise ve üniversite öğrencileri bile Cube- Sats, PocketQubes ve SunCubes gibi nano, pico ve hatta femtouydular tasarlıyor, üretiyor ve piyasaya sürüyor. Her yıl Las Vegas'ta düzenlenen ve yaklaşık 50 bin yazılım geliştiricisinin katıldığı reInvent (yeniden icat) etkinliğinde yapılan açıklamayla Amazon Web Services (AWS), uydu yer hizmetleri için devrimsel yenilikler getiriyor. Öyle ki artık yapay zekanın uydu görüntülerinden sığınmacıları anında bulması bile mümkün!AWS yapay zeka algoritmaları, Digital Globe uydu görüntülerini kullanarak Akdeniz'de sığınmacıların yeri tespit ediliyor. Üstelik doğal afetler sonrası kurtarma çalışmalarında yine bu haritalarla detaylı analizler yapılabiliyor. Bir bakıma uydu yer hizmetleri demokratikleşiyor. Çok düşük bütçe ve olanaklara sahip araştırmacılarla milyarlarca dolarlık dev kurumlar aynı olanaklara sahip oluyor. Kullandığın kadar öde sistemi AWS yer hizmetleriyle uydu üzerinden iş yapma kültürü değişiyor. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuvar'ında deneysel olarak üretilen Ubakusat adlı küp uydu, geçen yıl Nisan ayında SpaceX'e ait Falcon 9 roketi ile uzaya gönderilmişti. Ubakusat, altı ay ile 12 ay arası bir sürede yörüngede kalarak ses veri transferinde kullanılması için tasarlanmıştı. İşte bu tür uyduların gönderdiği verileri daha anlamlı hale getirecek çözümlere ihtiyaç var.Ticari tarafta, herhangi bir büyüklükteki kuruluşlar artık Dünya gözlemi, iletişim, medya dağıtımı ve benzeri için uydular başlatabilir. Düşük Yükseklik Yörüngesi (LEO) veya Orta Yükseklik Yörüngesi'ne (MEO) bir uydu göndermek masraflı bir iş. Uzak Yükseklik Yörüngesi'ne (GEO) ulaşmak için de daha da pahalı yatırım yapmak gerekiyor. Ancak uydulardan gelen bilgileri işlemek uydunun toplam maliyetini çıkarmak için çok önem taşıyor. Büyük ölçekli uydu operatörleri genellikle kendi yer istasyonlarını inşa eder ve 1 milyon dolara veya daha fazlasına kadar bir maliyetle çalıştırır. Oysa daha küçük operatörler mevcut yer istasyonlarını kullanmak için esnek olmayan uzun vadeli sözleşmelere girer. İşte AWS bu riskleri ortadan kaldırarak küçük işletmelere yaşama şansı sunuyor. Hava durumu modellerini daha doğru bir şekilde tahmin etmek için dünyanın her yerinden gelen hava durumu verilerini analiz etmek için AWS Cloud'u kullanabilirsiniz. Bu, gemilerin, uçakların, kamyonların ve insanların kendi bölgelerindeki sert hava koşullarına dair farkındalıklarını artırmak ve daha sonra tehlikeli durumlardan güvenli bir şekilde kaçınmalarına yardımcı olmak için kullanılabilir.Amazon Web Services Yer İstasyonu çözümü uydu hizmetlerinde oyunun kurallarını değiştiriyor. Uygun maliyetli, kullandıkça öde mantığı veri merkezlerinde olduğu gibi uydu yer hizmetlerine de taşınıyor. AWS Yer İstasyonu uydu yer istasyonları için aynı şeyi yapıyor. Kendi yer istasyonunuzu inşa etmek veya uzun süreli bir sözleşmeye girmek yerine, AWS Ground Station'ı ihtiyaç duyulduğunda, hareket halindeyken kullanabiliyorsunuz. Dünya gözlemlerini yakalamak veya dünya genelinde içerik dağıtmak için düzenli olarak bir yer istasyonuna erişmeniz gerekiyorsa, kapasiteyi önceden rezerve edebilir ve daha da az ödeyebilirsiniz. AWS sunulacak hizmete iki yer istasyonuyla başlıyor. 2019'un ortasına kadar 12 tane yer istasyonu daha yapacak.