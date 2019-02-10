Ortak dili konuşanlara ortak ofis alanı CoZone

BUGÜN NELER OLDU

Özellikle teknoloji girişimlerinin sevdiği, herhangi bir kafede çalışma rahatlığını sunan ortak çalışma alanları İstanbul'dan sonra Ankara'ya taşınıyor. ODTÜ Teknokent, Growth Circuit tarafından işletilen CoZone ortak çalışma alanı kültürünü Ankaralı teknoloji şirketlerine ve girişimlere açıyor. Yüksek hızlı internet, ortak teknoloji dili konuştuğunuz ve aynı dertlere sahip insanlarla ortak bir ofisi kullanmanın avantajı çok. İşte ortak kullanım alanına sahip ofisler şimdi de Ankara'ya taşınıyor. 7/24 kullanılan ofisler özellikle yazılım geliştirici ve teknoloji girişimcilerinin gözdesi konumunda. Ev kadar sıcak, arkadaşlarla sohbet etmeye çıktığınız kafeler kadar sıcak ve Ankara'nın resmiyetinden uzak girişimlerin buluşma noktası olmaya çalışan CoZone'un geçtiğimiz hafta resmi açılışı yapıldı.Türkiye'nin Teknokent desteğine sahip tek çalışma alanı olan CoZone, doğal olarak pek çok ayrıcalıklı avantajı üyelerine sunuyor. Tüm bu avantajlardan faydalanmak için; çalışmak, üretmek, işinizi farklı bir yere taşımak için CoZone'da bulunmak yeterli oluyor. Ortak çalışma alanı, sabit masa, özel ofis veya açık ofis olarak CoZone'dan faydalanabiliyor. CoZone 200 kişi kapasiteli etkinlik alanında etkinliklerinize, eğitimlerinize, 24 saat veya 48 saat sürecek hackathonlarınıza, sunumlarınıza ve hatta kokteyllerinize ev sahipliği yapıyor. Günümüz iş kültüründe farklı kaynaklardan beslenip büyüyerek tüm dünyada hayatı değiştirecek etkilere sahip olabilir CoZone. Çünkü yeni nesil işlere, çalışanlara, iş birliklerine uygun ideal ortamı sunan bir ortak çalışma alanı. CoZone'da amaç; bu birbirinden beslenen habitatı paylaşacak girişimleri, uluslararası şirketleri, birbirlerine ve hedeflerine bir adım daha yaklaştırmak.Yoğun iş temposunda CoZone üyelerini konserler, tadımlar, yoga ve nefes egzersizleri, workshoplar ve söyleşiler gibi keyifli etkinlikler bekliyor. Ödüllü mimarlar tarafından tasarlanan CoZone'da her ayrıntı etkileşimi artırmak, çalışılan saatlerini daha verimli kılmak için düşünülmüş. Nurus'un ortak kullanım alanları için özel tasarımları CoZone'da kullanılıyor.