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’ın 100’üncü yıldönümü! kurtuluşa 184 gün

Kurtuluş Savaşı tam 100 yıl önce bugün Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Bandırma Vapuru’ndan inip Samsun’a ayak basmasıyla başlamıştı. O savaş sonunda Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Fakat bu savaşı başlatmak hiç de kolay olmadı... Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Kurtuluş Savaşı'nda tarih yazacak bütün önemli komutanlar İstanbul'a çağrılmıştı. İstanbul ise cehennem günlerini yaşıyordu. Yenilginin yaşattığı şok, siyasi belirsizlik, Boğaz'daki düşman gemilerinin varlığı, yoksulluk... İşte bu buhran günlerinde Mustafa Kemal ve arkadaşları Anadolu'ya geçerek sine-i millete dönme kararı verdi. Bu karar ulusun kurtuluşunun yolunu açtı

OLKAN ÖZYURT
OLKAN ÖZYURT Pazar Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 19.5.2019 10:47 Güncelleme Tarihi: 19.5.2019 10:49
19 Mayıs’ın 100’üncü yıldönümü! Buhrandan kurtuluşa 184 gün

Mustafa Kemal, 13 Kasım 1918'de Adana'dan İstanbul'a trenle gelip Haydarpaşa'ya ayak bastığında, yıllarca cephede çarpıştığı düşmanın 55 gemisi de Boğaz'a giriyordu. Hazin bir manzaraydı. Bu manzara karşısında işte tarihi sözünü söyledi: "Geldikleri gibi giderler..." Peki nasıl gideceklerdi? Büyük bir savaş yaşanmıştı. Osmanlı Ordusu'nun bir neferi olarak pek çok arkadaşı gibi türlü kahramanlıklar göstermişti ama 30 Ekim'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'yla Osmanlı İmparatorluğu'nun yenildiği de tasdiklenmişti. İtilaf Devletleri, bu yenilgiden yararlanarak Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalamak istiyordu. Mustafa Kemal'in İstanbul'a geldiği 13 Kasım 1918 ile Samsun'a hareket ettiği 16 Mayıs 1919 arasında geçen 184 günde çok şey yaşandı.

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19 Mayıs’ın 100’üncü yıldönümü! Buhrandan kurtuluşa 184 gün
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