19 Mayıs’ın 100’üncü yıldönümü! Buhrandan kurtuluşa 184 gün

Mustafa Kemal, 13 Kasım 1918'de Adana'dan İstanbul'a trenle gelip Haydarpaşa'ya ayak bastığında, yıllarca cephede çarpıştığı düşmanın 55 gemisi de Boğaz'a giriyordu. Hazin bir manzaraydı. Bu manzara karşısında işte tarihi sözünü söyledi: "Geldikleri gibi giderler..." Peki nasıl gideceklerdi? Büyük bir savaş yaşanmıştı. Osmanlı Ordusu'nun bir neferi olarak pek çok arkadaşı gibi türlü kahramanlıklar göstermişti ama 30 Ekim'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'yla Osmanlı İmparatorluğu'nun yenildiği de tasdiklenmişti. İtilaf Devletleri, bu yenilgiden yararlanarak Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalamak istiyordu. Mustafa Kemal'in İstanbul'a geldiği 13 Kasım 1918 ile Samsun'a hareket ettiği 16 Mayıs 1919 arasında geçen 184 günde çok şey yaşandı.