Botoks eroin gibi bir bağımlılık

Estetik ameliyat ve botoks kullanımıyla ilgili son yıllardaki araştırmaları alt alta koyunca çok tuhaf bir manzara çıkıyor. Gazetelere de yansıyan bu araştırmalara göre ameliyat olma ya da botoks yaptırma yaşının çok düştüğü, erkeklerin 15 yıl öncesine göre estetik yaptırma oranının yüzde 100 arttığı, müdahale geçirenlerin bunu saklama eğiliminde olduğu, bu araştırmalardan öğrendiğimiz gerçekler. Estetikli yüzün normal kabul edildiği zamanlara ramak kalmışken kimi uzmanlar yaşanan bu durumu çılgınlık olarak nitelendiriyor. Kimileri ise güzellik algımızın değiştiğini anlatıyor. SABAH yazarı Hıncal Uluç yıllardır bu meseleyi yazıp çiziyor. Birçok güzellik yarışmasında jüri üyeliği yapmış, Erkekçe gibi efsane bir dergiyi çıkarmış biri olarak Uluç, genel yaklaşımların aksine 'Kral çıplak' demeyi tercih ediyor. Bunun da sebebi yaşadıkları, gördükleri... Bir güzellik eksperi olarak düşünüldüğünde onun söylediklerine kulak vermemek olmaz. Çaldık kapısını estetik meselesini ve güzellik algısındaki değişimi konuştuk...